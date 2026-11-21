Jabarpos.id – Kondisi pasar modal Indonesia tengah mengalami guncangan hebat pada perdagangan sesi pertama, Jumat (20/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot tajam ke zona merah, mencatatkan penurunan sebesar 1,5 persen hingga menyentuh level 5.116. Tidak hanya bursa saham yang melemah, nilai tukar Rupiah pun ikut tertekan hingga merosot ke angka Rp 18.260 per Dolar AS.

Sentimen negatif yang menghantam pasar domestik ini dipicu oleh kabar mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kabar mengenai rencana ambisius pemerintah untuk mengambil alih kendali sumber daya alam (SDA) secara besar-besaran menjadi pemicu utama ketidakpastian di kalangan investor.

Dalam rencana tersebut, pemerintah berupaya untuk menguasai hingga 70 persen dari hasil tambang nasional serta mengambil alih kepemilikan perusahaan-perusahaan tambang strategis. Langkah ini dipandang oleh pelaku pasar sebagai upaya nasionalisasi yang dapat mengubah peta investasi di sektor ekstraktif. Respons pasar terhadap rencana ini cenderung negatif, karena investor cenderung menghindari ketidakpastian regulasi yang dapat mengganggu stabilitas operasional perusahaan tambang yang sudah berjalan.

Elvan Chandra Widyatama, seorang analis valuta asing (FX Analyst) dari tim riset, menjelaskan bahwa tekanan jual yang masif di pasar modal Indonesia tidak hanya bersumber dari faktor domestik semata. Menurutnya, terdapat kombinasi antara sentimen dalam negeri yang kuat dan tekanan dari dinamika ekonomi global yang sedang tidak menentu.

"Tekanan jual ini tidak lepas dari sentimen dalam dan luar negeri. Dari sisi domestik, keinginan Presiden Prabowo untuk menguasai 70 persen hasil tambang dan mengambil alih perusahaan tambang direspons negatif oleh pasar," ujar Elvan dalam keterangannya.

Selain isu nasionalisasi tambang, pasar global juga memberikan tekanan tambahan melalui kebijakan moneter Amerika Serikat. Munculnya kekhawatiran mengenai potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed pada akhir tahun 2026 telah menciptakan gelombang kecemasan di pasar keuangan dunia.

Kondisi ini memicu fenomena flight to quality, di mana para investor global cenderung menarik modal mereka dari aset-aset berisiko, termasuk pasar negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia, dan memindahkannya ke aset yang dianggap lebih aman di Amerika Serikat. Ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global ini membuat arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia semakin sulit terbendung.

Kombinasi antara kebijakan domestik yang dianggap agresif di sektor SDA dan ketidakpastian moneter global menciptakan "badai sempurna" bagi stabilitas ekonomi nasional. Para pengamat kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk menenangkan pasar agar kepercayaan investor dapat kembali pulih dan mencegah pelemahan nilai tukar Rupiah yang lebih dalam. Melansir laporan dari jabarpos.id, situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi bagi para pelaku pasar dalam mengelola portofolio mereka di tengah volatilitas yang tinggi.