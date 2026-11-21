Jabarpos.id – Transformasi besar tengah dilakukan oleh PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) dalam menyambut era baru industri otomotif di tanah air. Emiten manufaktur komponen otomotif yang merupakan bagian dari grup milik TP Rachmat ini secara agresif mulai merambah ekosistem kendaraan listrik (EV) guna memperkuat posisinya dalam rantai pasok global maupun domestik.

Langkah strategis ini diambil menyusul pergeseran tren otomotif dunia yang kini semakin fokus pada elektrifikasi dan peningkatan penggunaan komponen lokal. Presiden Direktur PT Dharma Polimetal Tbk, Irianto Santoso, mengungkapkan bahwa perubahan arah industri ini merupakan momentum emas bagi produsen komponen nasional untuk mengambil peran yang lebih dominan.

"DRMA terus memperkuat kapabilitas manufaktur dan portofolio produk agar dapat menangkap peluang tersebut," ujar Irianto dalam keterangannya.

Untuk mengamankan posisi di pasar kendaraan listrik, DRMA tidak bergerak sendirian. Perusahaan telah menjalin kerja sama strategis melalui pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan Minth Group melalui PT Dharma Minth Indonesia (DMI). Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan komponen kendaraan listrik berbasis aluminium, seperti battery housing (wadah baterai) dan body chassis, serta berbagai komponen plastik berkualitas tinggi.

Tak hanya berhenti pada komponen fisik kendaraan, DRMA juga memperluas cakupan bisnisnya melalui platform Dharma Connect. Platform ini menjadi ujung tombak perseroan dalam menyediakan solusi mobilitas, elektrifikasi, hingga energi terbarukan. Portofolio yang ditawarkan pun sangat komprehensif, mulai dari paket baterai kendaraan roda dua, motor dan pengendali Brushless Direct Current (BLDC), layanan konversi kendaraan listrik, hingga Battery Energy Storage System (BESS).

Menariknya, DRMA tidak hanya menyasar sektor transportasi, tetapi juga merambah ke infrastruktur energi melalui solusi BESS untuk kebutuhan residensial maupun industri. Hal ini menunjukkan ambisi perusahaan untuk menjadi pemain kunci dalam ekosistem energi bersih secara menyeluruh.

Guna mendukung ambisi besar tersebut, DRMA telah menyiapkan dana belanja modal (capital expenditure) sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026. Alokasi dana ini akan difokuskan pada pengembangan produk-produk baru, peningkatan kapasitas produksi, serta ekspansi usaha secara luas.

Di sisi lain, perusahaan tetap menjaga stabilitas bisnis konvensionalnya melalui modernisasi mesin berbasis otomasi dan inovasi teknologi produksi. Langkah ini dibarengi dengan akuisisi PT Mah Sing Indonesia yang kini bertransformasi menjadi PT Dharma Multiplast Solutions Indonesia untuk memperkuat lini komponen plastik kendaraan roda empat.

Kinerja keuangan DRMA pun menunjukkan tren positif yang sangat menjanjikan. Hingga kuartal III-2026, perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp5,1 triliun, atau tumbuh 16% secara tahunan (year-on-year). Laba bersih perusahaan juga melonjak 13,9% menjadi Rp487,6 miliar.

Pertumbuhan signifikan terlihat pada segmen kendaraan roda empat yang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 31,3% menjadi Rp1,3 triliun. Dengan fundamental yang kuat dan strategi diversifikasi yang matang, DRMA optimis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan setidaknya 10% sepanjang tahun 2026.