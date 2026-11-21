<strong>Jabarpos.id – </strong> Dinamika industri pasar modal Indonesia kembali diwarnai dengan kabar mengejutkan terkait penertiban izin operasional perusahaan perantara pedagang efek. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) terhadap empat perusahaan sekuritas sepanjang periode tahun 2026 hingga November. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kesehatan ekosistem perdagangan saham di tanah air.

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun, empat perusahaan yang kehilangan hak operasionalnya sebagai anggota bursa adalah PT Paramitra Alfa Sekuritas, PT Wanteg Sekuritas, PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, dan PT HSBC Sekuritas Indonesia. Pencabutan izin ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di bursa efek.

PT Paramitra Alfa Sekuritas tercatat sebagai perusahaan paling mutakhir yang izinnya dicabut, dengan tanggal efektif berlaku pada 17 November 2026. Sebelum itu, BEI telah lebih dulu mencabut izin PT Wanteg Sekuritas pada 14 Agustus 2026. Sementara itu, dua perusahaan lainnya, yakni PT Yugen Bertumbuh Sekuritas dan PT HSBC Sekuritas Indonesia, telah kehilangan status keanggotaannya lebih awal, masing-masing pada 13 Maret dan 6 Maret 2026.

Fenomena pencabutan izin ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah pasar modal Indonesia. Jika menilik ke belakang, pada tahun 2022 saja, tercatat sebanyak 23 broker atau perusahaan sekuritas masuk dalam daftar hitam karena sudah tidak beroperasi maupun terkena sanksi suspensi. Beberapa nama besar yang pernah mengalami pencabutan SPAB antara lain PT OSO Sekuritas Indonesia, PT Kresna Sekuritas, hingga PT Citigroup Sekuritas Indonesia.

Selain masalah operasional, faktor kesehatan finansial juga menjadi alasan utama di balik tindakan tegas otoritas bursa. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menimpa PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia. Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan mendalam oleh pihak Bursa, perusahaan tersebut ditemukan tidak mampu memenuhi ketentuan nilai minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang telah ditetapkan.

Akibat ketidakmampuan memenuhi standar modal tersebut, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia dijatuhi sanksi berupa penghentian aktivitas perdagangan di bursa serta denda administratif sebesar Rp 178.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap rasio keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk melindungi kepentingan investor.

Secara keseluruhan, daftar panjang broker yang tidak lagi aktif mencakup berbagai kode, mulai dari AD (Oso Sekuritas Indonesia), KS (Kresna Sekuritas), hingga QA (Pool Advista Sekuritas). Keberadaan daftar ini menjadi pengingat penting bagi para pelaku pasar untuk selalu waspada dan memastikan bahwa mereka hanya bertransaksi melalui perusahaan sekuritas yang memiliki izin resmi dan kondisi keuangan yang sehat. Melalui pembersihan ini, diharapkan pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel dan terpercaya di mata investor domestik maupun mancanegara.