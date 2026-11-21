Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) kini tengah berada dalam posisi yang sangat sulit dalam menentukan arah kebijakan moneter nasional. Bank sentral harus berhadapan dengan dua tantangan besar yang datang secara bersamaan, yakni tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah dan ancaman kenaikan inflasi domestik yang dipicu oleh faktor alam.

Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan yang kompleks. Di satu sisi, BI dituntut untuk menjaga stabilitas rupiah agar tidak semakin terpuruk akibat derasnya arus modal keluar dan ketidakpastian kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Namun di sisi lain, risiko kenaikan harga pangan akibat fenomena El Nino mengancam stabilitas harga di dalam negeri.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberikan catatan kritis terkait situasi ini. Menurut mereka, ruang gerak BI menjadi sangat terbatas. LPEM FEB UI menilai bahwa menaikkan suku bunga mungkin tidak akan efektif untuk meredam inflasi yang disebabkan oleh gangguan pasokan barang, namun kenaikan tersebut tetap diperlukan untuk menjaga daya tarik aset domestik.

Tekanan terhadap rupiah terlihat sangat nyata dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan adanya arus modal keluar bersih sebesar US$740 juta pada periode pertengahan Oktober hingga November 2026. Sektor pasar saham menjadi yang paling terdampak dengan aliran modal keluar mencapai US$700 juta. Hal ini berdampak langsung pada pelemahan rupiah yang telah terdepresiasi signifikan sepanjang tahun ini.

Selain faktor eksternal seperti ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang semakin kuat, faktor domestik berupa fenomena El Nino juga menjadi ancaman serius. Kekeringan yang berkepanjangan berpotensi mengganggu produksi pertanian, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga komoditas pangan seperti beras dan cabai. Meskipun inflasi umum masih berada dalam sasaran, inflasi pada kelompok makanan dan minuman justru menunjukkan tren kenaikan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% merupakan langkah antisipasi atau pre-emptive. Langkah ini diambil untuk merespons kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang diprediksi akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga.

"Kita menaikkan suku bunga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed di bulan Desember," ujar Destry dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.

Destry menjelaskan bahwa meskipun suku bunga naik, BI tetap berkomitmen menjaga likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pelengkap, seperti insentif lindung nilai (hedging). Upaya ini diharapkan dapat menarik kembali aliran modal asing ke pasar domestik.

Senada dengan BI, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa langkah kenaikan suku bunga tersebut memang tidak bisa dihindari. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.