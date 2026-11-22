Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (21/11/2026), lembaga pengawas keuangan tersebut membongkar serangkaian praktik manipulasi saham yang merugikan ekosistem investasi. Tak main-main, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah yang totalnya mencapai Rp23,77 miliar.

Penting untuk dicatat bahwa angka miliaran rupiah tersebut bukanlah dana yang berhasil diselamatkan, melainkan keuntungan ilegal yang wajib dikembalikan oleh para pelaku ke dalam sistem. Selain denda finansial, OJK mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi berupa larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK). Bahkan, sejumlah rekening efek diperintahkan untuk segera ditutup.

Salah satu kasus yang paling mencolok adalah manipulasi saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI). Praktik semu ini terdeteksi berlangsung sepanjang Maret hingga Juli 2023. Melibatkan PT Sakti Maju Berdikari dan beberapa individu seperti Teddi Budiman serta Hermanto, transaksi ini sengaja dirancang untuk menciptakan kesan aktivitas perdagangan yang menyesatkan. Akibatnya, para pelaku diperintahkan mengembalikan keuntungan ilegal sebesar Rp6,89 miliar, dengan sanksi larangan berkegiatan hingga 10 tahun bagi pihak terkait.

Tak berhenti di situ, skandal juga menyeret saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF). OJK menemukan adanya pola transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh sekelompok individu dari alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital. Dalam kasus ini, JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur diwajibkan mengembalikan dana sebesar Rp10,83 miliar.

Kasus ketiga yang menyita perhatian adalah manipulasi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM). Uniknya, pelanggaran ini melibatkan peserta yang sedang mengikuti kompetisi trading HOTS Championship milik PT Mirae Asset Sekuritas. Pola transaksi mereka dinilai tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang wajar, sehingga OJK memerintahkan pengembalian dana sebesar Rp4,32 miliar.

Selain manipulasi harga, OJK juga menindak tegas pelanggaran administratif dan keterbukaan informasi. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) dijatuhi denda karena menyembunyikan informasi terkait putusan hukum yang melibatkan Komisaris Utamanya. Sementara itu, PT Karya Bersama Anugerah Tbk. harus membayar denda total Rp1,2 miliar karena gagal menjalankan prosedur transaksi material terkait jual beli tanah di Kalimantan.

Beberapa perusahaan besar lainnya seperti PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk., PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., hingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga tak luput dari sanksi denda akibat ketidakpatuhan terhadap aturan pengalihan saham, transaksi afiliasi, dan kewajiban tender wajib.

Melalui tindakan tegas ini, OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi investor dari praktik curang yang dapat merusak mekanisme harga pasar. OJK berjanji akan terus memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan seluruh organisasi pengatur mandiri guna memastikan pasar modal Indonesia tetap sehat, transparan, dan berintegritas.