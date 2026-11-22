Jabarpos.id – Industri perbankan di wilayah Jabodebek diprediksi akan mengalami perubahan peta kekuatan dalam waktu dekat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat bahwa sejumlah bank, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), saat ini tengah berada dalam tahap proses penggabungan atau merger. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan struktur industri keuangan di tingkat lokal.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (KOJT), Wan Nuzul Fachri, mengonfirmasi bahwa proses peleburan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang sedang berjalan. Menurutnya, adanya proses merger ini berkaitan erat dengan implementasi kebijakan single presence policy. Kebijakan tersebut mewajibkan setiap bank yang berada di bawah kendali satu pihak atau pengendali yang sama untuk melakukan penggabungan guna menghindari konsentrasi kepemilikan yang berlebihan.

"Memang ada yang sedang berproses di kami. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika satu BPR dimiliki oleh satu pihak atau pengendali yang sama, maka wajib dilakukan penggabungan atau merger," ujar Nuzul saat memberikan keterangan di Gedung AA Maramis, Jumat (20/11/2026).

Nuzul menjelaskan bahwa fenomena merger BPR ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam dinamika industri keuangan. Langkah strategis ini bukan bertujuan untuk mengecilkan skala bisnis, melainkan justru untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kapasitas institusi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan instruksi dan program kerja yang telah ditetapkan oleh OJK pusat untuk menciptakan ekosistem perbankan yang lebih sehat dan tangguh.

"Intinya, penggabungan atau merger BPR ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat kapasitas institusi. Ini sudah menjadi program resmi dari OJK pusat, dan kami di daerah bertugas untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan," tambahnya.

Sebagai pejabat yang baru saja dikukuhkan sebagai Kepala OJK Jadebek, Nuzul menegaskan komitmennya untuk memperkuat institusi lembaga jasa keuangan di wilayahnya. Fokus utamanya mencakup penguatan manajemen risiko, perbaikan tata kelola perusahaan, serta stabilitas permodalan. Menurutnya, permodalan yang kokoh adalah fondasi utama bagi bank untuk dapat melakukan ekspansi usaha sekaligus memitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul di industri lokal.

Selain isu merger, Nuzul juga menyinggung rencana besar terkait rencana initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham oleh Bank Jakarta. Meski rencana tersebut sudah mencuat, Nuzul menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen perusahaan. OJK akan tetap memantau dan menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi pasar yang ada.

"Kami akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar ke depannya. Ada banyak faktor yang memengaruhi, namun inisiatif untuk melantai di bursa memang datang dari pihak Bank Jakarta sendiri," pungkasnya. Dengan adanya penguatan regulasi dan konsolidasi ini, diharapkan industri perbankan di wilayah Jabodebek dapat tumbuh lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global.