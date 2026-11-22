Jabarpos.id – Pemerintah secara resmi mengambil langkah tegas dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Keputusan mengejutkan ini berdampak pada hilangnya hak pengelolaan lahan seluas kurang lebih 338.536 hektare yang terletak di Provinsi Riau.

Langkah hukum ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkapkan bahwa pencabutan izin ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan berbagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh perusahaan raksasa di industri pulp dan kertas tersebut.

Beberapa temuan krusial yang menjadi dasar tindakan tegas pemerintah meliputi terjadinya kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang di area konsesi. Selain itu, Satgas PKH menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal seluas sekitar 18.362,74 hektare di dalam kawasan yang seharusnya menjadi area hutan tanaman industri. Tak hanya itu, ditemukan pula pembukaan lahan untuk aktivitas tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan pada kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.

Dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan ini juga dinilai sangat mengkhawatirkan. Operasional perusahaan disebut telah mengganggu kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini secara langsung mengancam keberlangsungan habitat alami gajah Sumatra yang merupakan satwa dilindungi. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah kini telah menghentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan mengambil alih kembali penguasaan kawasan tersebut.

PT RAPP sendiri merupakan pemain besar dalam industri global yang merupakan bagian dari grup usaha Royal Golden Eagle (RGE). Perusahaan ini berada di bawah naungan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Group, sebuah imperium bisnis yang didirikan oleh konglomerat ternama, Sukanto Tanoto.

Sosok Sukanto Tanoto telah lama dikenal sebagai tokoh bisnis yang membangun RGE dari nol. Berawal dari penyedia suku cadang mesin untuk industri minyak lebih dari lima dekade lalu, kini RGE telah bertransformasi menjadi grup global dengan nilai aset fantastis mencapai lebih dari US$35 miliar. Dengan lebih dari 80.000 karyawan, jaringan bisnis mereka membentang dari Indonesia, Tiongkok, Brasil, hingga Malaysia.

Secara historis, PT RAPP mulai mengoperasikan produksi pulp komersial pada tahun 1995 dan menyusul dengan produksi kertas pada tahun 1998. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah mengklaim berbagai sertifikasi lingkungan dan keberlanjutan, termasuk ISO 14001 dan keanggotaan dalam World Business Council for Sustainable Development. Namun, rentetan temuan pelanggaran di lapangan kini menjadi tantangan besar bagi reputasi dan keberlangsungan operasional mereka di tanah air.