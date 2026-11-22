Jabarpos.id – Dinamika ekonomi Indonesia terus melahirkan deretan taipan dengan kekayaan yang fantastis. Memasuki periode akhir tahun 2026, peta kekuatan finansial di tanah air menunjukkan dominasi sektor perbankan, energi, hingga teknologi digital. Para konglomerat ini tidak hanya menguasai aset bernilai triliunan rupiah, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional melalui berbagai lini bisnis strategis.

Puncak daftar orang terkaya di Indonesia masih ditempati oleh R. Budi Hartono. Dengan total kekayaan mencapai US$13,7 miliar, ia berhasil mengamankan posisi ke-212 orang terkaya di dunia. Kekuatan finansial keluarga Hartono berakar kuat pada sektor perbankan melalui kepemilikan di Bank Central Asia (BCA) serta industri tembakau. Tak hanya itu, ekspansi mereka merambah ke dunia digital melalui Blibli dan sektor kendaraan listrik melalui merek Polytron.

Menyusul di posisi kedua adalah Low Tuck Kwong, sang "Raja Batu Bara". Pemilik Bayan Resources Tbk. ini mengantongi kekayaan sebesar US$9,4 miliar. Kekayaannya tidak hanya bersumber dari tambang, tetapi juga merambah ke energi terbarukan di Singapura hingga proyek infrastruktur kabel laut internasional.

Di urutan ketiga, terdapat Prajogo Pangestu dengan kekayaan US$9 miliar. Sosok yang memulai karier dari bisnis kayu ini sukses bertransformasi menjadi raksasa petrokimia dan energi melalui Barito Pacific dan Chandra Asri Pacific. Ia juga sangat agresif di sektor energi terbarukan melalui Barito Renewables Energy.

Keempat ditempati oleh Tahir dan keluarganya yang memiliki aset senilai US$8,9 miliar. Melalui Mayapada Group, Tahir mendiversifikasi bisnisnya mulai dari perbankan, kesehatan, hingga media. Sementara itu, Anthoni Salim berada di posisi kelima dengan kekayaan US$8,8 miliar. Sebagai pemimpin Grup Salim, ia mengendalikan ekosistem pangan raksasa melalui Indofood yang produknya telah mendunia.

Sektor manufaktur dan petrokimia juga diwakili oleh Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$7,8 miliar. Melalui Indorama Corp, ia membangun imperium material global yang berpusat di London. Berbeda dengan yang lain, Otto Toto Sugiri muncul sebagai representasi ekonomi digital. Dengan kekayaan US$4,7 miliar, ia adalah pionir pusat data di Indonesia melalui DCI Indonesia.

Nama besar lainnya adalah Sukanto Tanoto, pemilik Royal Golden Eagle (RGE), yang memiliki kekayaan US$4,5 miliar dari sektor pulp, kertas, dan sawit di berbagai benua. Kemudian ada Theodore Rachmat, pendiri Triputra Group, yang mengantongi US$4,4 miliar dari sektor pertanian dan manufaktur.

Melengkapi daftar sepuluh besar adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono dengan kekayaan US$3,9 miliar. Kekuatannya terletak pada integrasi bisnis sawit melalui Bumitama Agri dan tambang nikel melalui Harita Group. Perjalanan para miliarder ini membuktikan bahwa diversifikasi bisnis dan adaptasi terhadap teknologi adalah kunci utama dalam mempertahankan dominasi kekayaan di era modern.