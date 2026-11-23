Jabarpos.id – Industri jamu dan obat tradisional di Indonesia tengah mengalami masa keemasan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global akan pentingnya gaya hidup sehat berbasis bahan alami, produk herbal asli Tanah Air kini tidak lagi hanya menjadi konsumsi domestik, melainkan mulai merambah pasar internasional secara masif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan alam Indonesia memiliki daya saing tinggi di kancah global.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri jamu yang tergabung dalam subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menunjukkan performa yang sangat positif. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, industri ini tercatat mampu memberikan kontribusi signifikan sebesar 2% hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nasional. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa jamu bukan sekadar tradisi, melainkan pilar ekonomi yang kuat.

Salah satu pemain utama yang berhasil membuktikan ketangguhan industri ini adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Direktur Utama Sido Muncul, Irwan Hidayat, mengungkapkan bahwa selama 75 tahun perjalanannya, perusahaan tersebut terus tumbuh selaras dengan geliat industri herbal di Indonesia. Menariknya, pertumbuhan ini tetap terjaga dengan permintaan yang stabil meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta ketidakpastian geopolitik global.

Kunci keberhasilan Sido Muncul dalam membawa produk lokal ke panggung dunia terletak pada pendekatan ilmiah. Perusahaan tidak hanya mengandalkan resep turun-temurun, tetapi juga mengintegrasikan riset dan penelitian mendalam untuk memastikan setiap produk memiliki efikasi atau kemanjuran yang teruji secara medis. Selain itu, perusahaan sangat memperhatikan pengalaman pelanggan untuk terus melakukan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Strategi ini terbukti ampuh membawa produk unggulan mereka, Tolak Angin, menembus pasar mancanegara. Saat ini, produk tersebut telah diekspor ke berbagai wilayah strategis, mulai dari benua Eropa, Asia, Australia, hingga Amerika Serikat. Untuk menembus pasar global, Sido Muncul melakukan penyesuaian ketat terhadap regulasi kesehatan dan standar keamanan pangan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa ekspansi ke pasar internasional memerlukan strategi adaptasi produk yang cerdas. Sebagai contoh, untuk memenuhi selera konsumen luar negeri, Sido Muncul meluncurkan varian Tolak Angin Gold dalam kemasan botol 30 ml dengan profil rasa yang telah disempurnakan agar lebih dapat diterima oleh lidah masyarakat global. Langkah adaptasi ini menjadi kunci agar jamu Indonesia bisa "naik kelas" dan bersaing secara elegan dengan produk kesehatan modern lainnya di pasar dunia.