Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.7 C
Jakarta
Senin, Agustus 11, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jangan Kaget! Simpan Duit Banyak di Bank Justru Bikin Boncos? Ini Alasannya!

Editor Jabar Pos : Rangga
Jangan Kaget! Simpan Duit Banyak di Bank Justru Bikin Boncos? Ini Alasannya!
spot_img

Jabarpos.id – Banyak orang beranggapan bahwa memiliki tabungan dengan saldo besar adalah jaminan keamanan finansial. Namun, para ahli keuangan justru memperingatkan bahwa menyimpan terlalu banyak uang di rekening bank bisa menjadi bumerang. Kok bisa?

Jessica Goedtel, seorang perencana keuangan bersertifikat dari Pennsylvania, mengungkapkan bahwa rekening tabungan konvensional memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah minimnya perlindungan terhadap risiko fraud. "Jika terjadi kebocoran data atau penipuan, proses pemulihannya bisa jauh lebih sulit dibandingkan instrumen keuangan lain," ujarnya, seperti dikutip jabarpos.id dari CNBC Make It.

Baca juga:  Rahasia Pria Ini: Kerja 3 Hari, Kantongi Rp2,6 Miliar Tiap Bulan!
Jangan Kaget! Simpan Duit Banyak di Bank Justru Bikin Boncos? Ini Alasannya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain itu, bunga simpanan di rekening tabungan biasanya sangat rendah. Di tengah laju inflasi yang terus menggerogoti nilai uang, menyimpan dana besar di rekening sama saja dengan membiarkan kekayaan Anda menyusut. Gregory Guenther, seorang konselor keuangan dari New Jersey, menyarankan agar dana yang disimpan di rekening cukup untuk menutupi pengeluaran rutin selama 1-2 minggu saja.

Baca juga:  Prabowo Meminta Para Menteri Untuk Menghubunginya Secara Langsung, Selama Perjalanannya ke Luar Negeri

Lantas, bagaimana solusinya? Para ahli menyarankan untuk memisahkan dana berdasarkan fungsinya. Buatlah rekening khusus untuk kebutuhan operasional sehari-hari, dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran (simpan di instrumen likuid berbunga tinggi), dan alokasikan dana lebih untuk investasi sesuai dengan profil risiko Anda.

Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, Anda bisa tetap likuid tanpa kehilangan potensi pertumbuhan kekayaan. "Cash is king, tapi hanya kalau ditempatkan di posisi yang benar," tegas mereka.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Crazy Rich Selamatkan Hutan Amazon, Ini Alasannya!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
87 %
1.9kmh
12 %
Ming
27 °
Sen
34 °
Sel
31 °
Rab
30 °
Kam
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  