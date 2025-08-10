Get
22 Bank Perkreditan Rakyat Gulung Tikar, Ini Daftarnya!

Editor Jabar Pos : Rangga
22 Bank Perkreditan Rakyat Gulung Tikar, Ini Daftarnya!
Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 22 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia telah dicabut izin usahanya sejak 2024 hingga Juli 2025. Terbaru, BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, resmi ditutup pada 24 Juli 2025.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat untuk menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Dwicahaya Nusaperkasa. LPS akan memastikan simpanan nasabah dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menyelesaikan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan dalam waktu maksimal 90 hari kerja. Dana pembayaran klaim berasal dari dana LPS.

22 Bank Perkreditan Rakyat Gulung Tikar, Ini Daftarnya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa penutupan sejumlah BPR ini bukan indikasi goncangan sektor keuangan, melainkan bukti sistem pengawasan berjalan efektif. Dian menambahkan bahwa LPS mampu merespon cepat kasus BPR yang bermasalah, sehingga dana masyarakat tetap aman.

Dian juga mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyimpan uang di bank, karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

Berikut daftar lengkap 22 BPR yang telah ditutup OJK:

  1. BPR Wijaya Kusuma
  2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
  3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
  4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
  5. BPR Purworejo
  6. BPR EDC Cash
  7. BPR Aceh Utara
  8. BPR Sembilan Mutiara
  9. BPR Bali Artha Anugrah
  10. BPRS Saka Dana Mulia
  11. BPR Dananta
  12. BPR Bank Jepara Artha
  13. BPR Lubuk Raya Mandiri
  14. BPR Sumber Artha Waru Agung
  15. BPR Nature Primadana Capital
  16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
  17. BPR Duta Niaga
  18. BPR Pakan Rabaa
  19. BPR Kencana
  20. BPR Arfak Indonesia
  21. BPRS Gebu Prima
  22. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
