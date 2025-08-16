Get
Peluang Emas di Tengah Perang Dagang, Alkes RI Bidik Pasar Brasil dan Malaysia

Editor Jabar Pos : Rangga
Peluang Emas di Tengah Perang Dagang, Alkes RI Bidik Pasar Brasil dan Malaysia
Jabarpos.id – Perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuka peluang baru bagi industri alat kesehatan (alkes) Indonesia. PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) melihat potensi besar untuk meningkatkan penjualan ke pasar Amerika Serikat, Brasil, dan Amerika Latin.

Direktur Operasional OMED, Leonard Hariadi Hartanto, mengungkapkan bahwa importir AS kini melirik Indonesia sebagai alternatif pemasok alkes, menghindari tarif tinggi yang dikenakan pada produk Tiongkok. Kondisi ini menjadi angin segar bagi produsen alkes dalam negeri untuk memperluas pangsa pasar.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

OMED sendiri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memanfaatkan momentum ini. Perusahaan berencana memperkuat jaringan distribusi dan sistem pemasaran, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, OMED juga terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan (RnD) untuk menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif dan menarik.

Dengan strategi yang tepat, industri alkes Indonesia diharapkan dapat meraih keuntungan maksimal dari perang dagang AS-China dan semakin mengukuhkan posisinya di pasar global.

