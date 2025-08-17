Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
34.1 C
Jakarta
Minggu, Agustus 17, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Misteri Emas 57 Ton Soekarno di Bank Swiss Terkuak, Fakta Mengejutkan!

Editor Jabar Pos : Rangga
Misteri Emas 57 Ton Soekarno di Bank Swiss Terkuak, Fakta Mengejutkan!
spot_img

jabarpos.id – Legenda tentang Presiden RI pertama, Soekarno, yang menyimpan puluhan ton emas batangan di Bank Swiss memang telah lama beredar. Kabarnya, emas seberat 57 ton itu bahkan dipinjam oleh Presiden AS John F. Kennedy pada tahun 1963 untuk pembangunan Amerika Serikat. Namun, benarkah demikian?

Faktanya, berdasarkan data sejarah, klaim kepemilikan emas sebanyak itu oleh Soekarno tampaknya tidak berdasar. Justru, sejarah mencatat bahwa selama menjabat sebagai presiden, Soekarno hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Hal ini terungkap dalam wawancaranya dengan jurnalis AS, Cindy Adams.

Misteri Emas 57 Ton Soekarno di Bank Swiss Terkuak, Fakta Mengejutkan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Soekarno mengungkapkan bahwa gajinya sebagai presiden hanya US$ 220. Ia juga tidak memiliki rumah atau tanah, sehingga harus berpindah-pindah dari satu istana negara ke istana negara lainnya. Bahkan, ia pernah dibelikan piyama oleh seorang duta besar karena merasa iba melihat Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. "Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" ujar Soekarno kepada Cindy Adams dalam buku "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" (1964).

Baca juga:  Paskibraka Nasional 2024 Siap Kibarkan Sang Saka Merah Putih di IKN

Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, juga membenarkan pernyataan tersebut. Dalam sebuah opini di Media Indonesia pada 26 September 2020, Guntur menyatakan bahwa ayahnya tidak memiliki banyak uang, baik sebelum maupun sesudah menjadi presiden. Ia juga mengungkapkan bahwa Soekarno sering meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agoes Moesin Dasaad.

Baca juga:  Anggota DPRD Jabar Ini Dorong Depok Jadi Smart City dengan Tata Ruang Inovatif dan Digitalisasi

"Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini," tegas Guntur. Ia juga dengan tegas membantah klaim kepemilikan emas tersebut, menyebutnya tidak masuk akal.

Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga turut membantah rumor harta karun Soekarno. Melalui tulisannya "Kuasa dan Negara" (1983), Ong mematahkan cerita tersebut dengan fakta sejarah yang sesungguhnya. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi batangan emas. Selain itu, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan, bahkan Mataram Islam saat itu masih memiliki utang kepada VOC.

Baca juga:  Mantan Buronan Investree Jadi CEO di Qatar? OJK Gigit Jari

Ong juga berargumen bahwa jika Soekarno benar-benar memiliki emas, seharusnya ia tidak hidup dalam kemelaratan hingga akhir hayatnya. Dengan demikian, cerita tentang harta karun emas batangan milik Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya ternyata tidak benar. Informasi ini diharapkan dapat meluruskan anggapan masyarakat terkait legenda emas 57 ton Soekarno.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Peluang Emas di Tengah Perang Dagang, Alkes RI Bidik Pasar Brasil dan Malaysia

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
34.1 ° C
34.1 °
34.1 °
52 %
4.1kmh
40 %
Ming
34 °
Sen
34 °
Sel
26 °
Rab
26 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  