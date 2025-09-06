Get
Sabtu, September 6, 2025
Jabar PosBerita

BI Cari Bibit Unggul, Siapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan!

Editor Jabar Pos : Rangga
BI Cari Bibit Unggul, Siapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan!
Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui Seleksi Penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) angkatan 40. Pendaftaran dibuka mulai 7 hingga 12 September 2025, dan dapat diakses melalui laman resmi https://www.pcpm40rekrutmenbi.id/.

Program PCPM ini dirancang khusus untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang akan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. BI mencari individu yang berintegritas, berdedikasi tinggi, memiliki semangat inovasi, serta komitmen profesional.

BI Cari Bibit Unggul, Siapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut adalah kualifikasi umum yang dibutuhkan:

  • Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Usia maksimal 26 tahun (S1) dan 28 tahun (S2) per tanggal 7 September 2025.
  • Lulus dengan strata pendidikan minimal S1 dengan IPK minimal 3,00 dari skala 4,00.
  • Diutamakan aktif berorganisasi.
  • Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau bersedia melepaskan ikatan dinas dengan institusi lain.
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia.
BI membuka kesempatan bagi lulusan dari berbagai bidang studi, termasuk Matematika, Aktuaria, Statistika, Teknik Industri, Teknik (Sipil, Arsitektur, Kimia, Lingkungan, Mesin, Elektro, Fisika), Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, Ilmu Ekonomi Syariah, Agribisnis/Sosial Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi, Keuangan, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Psikologi, dan Ilmu Administrasi.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari Bank Indonesia dan berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia!

