Perak Terbang Tinggi Saham-Saham Ini Ikut Berkilau

jabarpos.id, Jakarta – Harga perak sedang dalam tren positif, mencetak rekor demi rekor baru. Kondisi ini membawa berkah bagi sejumlah saham perusahaan yang memiliki komoditas perak. Kira-kira, saham apa saja yang ketiban cuan?

Menurut pantauan jabarpos.id, selain emas, perak menjadi incaran investor. Kenaikan harga perak ini menjadi angin segar bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan perak.

Equity Analyst CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025) memaparkan lebih detail mengenai fenomena ini. Ia menyoroti bagaimana pergerakan harga perak mempengaruhi kinerja saham-saham terkait.

Beberapa saham yang disebut-sebut berpotensi meraup keuntungan dari kenaikan harga perak antara lain saham-saham perusahaan pertambangan yang memiliki lini bisnis perak. Investor disarankan untuk mencermati pergerakan saham-saham ini seiring dengan perkembangan harga perak di pasar global.