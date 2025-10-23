ENRG Tambah Amunisi, Siap Genjot Produksi Migas?

Jabarpos.id, Jakarta – PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), emiten energi Grup Bakrie, baru saja menyelesaikan aksi korporasi penting. Perseroan sukses meraup dana segar Rp269,5 miliar melalui mekanisme private placement. Langkah ini memantik spekulasi tentang rencana agresif perusahaan dalam meningkatkan produksi migas.

Menurut prospektus perusahaan, ENRG menerbitkan 350 juta saham baru Seri B dengan harga pelaksanaan Rp770 per saham. PT Samuel International menjadi pihak yang mengambil bagian dalam aksi korporasi ini. Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor penuh ENRG meningkat signifikan menjadi 26,35 miliar saham, dengan nilai nominal mencapai Rp6,93 triliun.

Dana hasil private placement ini akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan pengeboran satu sumur oleh anak usaha ENRG, yaitu PT Imbang Tata Alam (ITA). ITA sendiri bertindak sebagai operator sekaligus pemegang 100 persen hak partisipasi di Blok Malacca Strait. Langkah ini mengindikasikan keseriusan ENRG dalam mengoptimalkan potensi Blok Malacca Strait.

Sebelumnya, rencana private placement ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 26 Juni 2025. Pergerakan saham ENRG sendiri menunjukkan tren positif. Pada perdagangan Rabu (22/10/2025), saham ENRG stabil di harga Rp945 setelah mengalami kenaikan sejak awal pekan. Dalam sebulan terakhir, saham Energi Mega tumbuh 40 persen, bahkan melonjak 97,70 persen dalam tiga bulan terakhir.