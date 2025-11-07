Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.9 C
Jakarta
Sabtu, November 8, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Raksasa Teknologi GoTo dan Grab Dikabarkan Akan Bersatu, Ini Kata Istana

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Raksasa Teknologi GoTo dan Grab Dikabarkan Akan Bersatu, Ini Kata Istana
spot_img

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia teknologi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana penggabungan antara dua perusahaan ride-sharing terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Grab Teknologi Indonesia.

"Salah satunya," ujar Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025), mengindikasikan kebenaran rencana merger tersebut. Lebih lanjut, Prasetyo juga membenarkan keterlibatan Danantara dalam upaya merealisasikan rencana besar ini. "Rencana begitu," tegasnya.

Baca juga:  Propam Periksa 9 Anggota Patroli Terkait Kasus Temuan 7 Jasad di Kali Bekasi
Raksasa Teknologi GoTo dan Grab Dikabarkan Akan Bersatu, Ini Kata Istana
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini, bentuk penggabungan kedua perusahaan masih dalam tahap pencarian. Opsi merger maupun akuisisi masih dipertimbangkan secara matang. "Masih dicari skemanya," imbuhnya saat ditanya mengenai komunikasi dengan pihak Grab maupun GoTo.

Prasetyo berharap proses ini dapat diselesaikan secepatnya, meskipun belum dapat memberikan target waktu yang pasti. Ia juga membenarkan bahwa rencana ini merupakan hasil pertemuan antara perwakilan Grab dan GoTo dengan Presiden.

Baca juga:  AirAsia Merugi Parah Terungkap Penyebabnya

Lebih jauh, Prasetyo mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Tujuannya untuk semuanya supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimana perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar. Dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya ke arah ke situ," pungkas Prasetyo.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Mini Siap-Siap! OJK Bakal Hapus Kelas, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
25.9 ° C
26.2 °
24.9 °
83 %
3.6kmh
20 %
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
25 °
Rab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  