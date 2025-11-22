Investor Raksasa Lirik Sektor Ini, Emas Termasuk?

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia terus menjadi sorotan para investor besar. Sentimen global, data ekonomi dalam negeri, hingga gejolak ekonomi dari Amerika Serikat menjadi penentu arah aliran modal masuk dan keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Albert Z. Budiman, Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, mengungkapkan bahwa kebijakan suku bunga bank sentral AS (The Fed) dan Bank Indonesia (BI) akan sangat memengaruhi pergerakan dana asing serta nilai tukar Rupiah. Perkembangan perang dagang AS-China juga turut memberikan dampak signifikan pada perekonomian dan perdagangan internasional, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya memengaruhi daya tarik pasar keuangan Indonesia.

Saat ini, beberapa sektor menjadi incaran para investor raksasa, di antaranya perbankan, konsumer, telekomunikasi, dan emas. Lalu, bagaimana sebenarnya persepsi investor terhadap pasar keuangan Indonesia? Sektor mana yang menjadi pilihan utama para pengelola dana jumbo saat ini?

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak dialog Maria Katarina dengan Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Z. Budiman dalam program Power Lunch, CNBC Indonesia, seperti yang dikutip jabarpos.id (Jum’at, 21/11/2025).