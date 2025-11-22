Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Sabtu, November 22, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Investor Raksasa Lirik Sektor Ini, Emas Termasuk?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Investor Raksasa Lirik Sektor Ini, Emas Termasuk?
spot_img

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia terus menjadi sorotan para investor besar. Sentimen global, data ekonomi dalam negeri, hingga gejolak ekonomi dari Amerika Serikat menjadi penentu arah aliran modal masuk dan keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Albert Z. Budiman, Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, mengungkapkan bahwa kebijakan suku bunga bank sentral AS (The Fed) dan Bank Indonesia (BI) akan sangat memengaruhi pergerakan dana asing serta nilai tukar Rupiah. Perkembangan perang dagang AS-China juga turut memberikan dampak signifikan pada perekonomian dan perdagangan internasional, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya memengaruhi daya tarik pasar keuangan Indonesia.

Baca juga:  Siapa Saja Miliarder Muslim Terkaya Dunia?
Investor Raksasa Lirik Sektor Ini, Emas Termasuk?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Saat ini, beberapa sektor menjadi incaran para investor raksasa, di antaranya perbankan, konsumer, telekomunikasi, dan emas. Lalu, bagaimana sebenarnya persepsi investor terhadap pasar keuangan Indonesia? Sektor mana yang menjadi pilihan utama para pengelola dana jumbo saat ini?

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak dialog Maria Katarina dengan Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Z. Budiman dalam program Power Lunch, CNBC Indonesia, seperti yang dikutip jabarpos.id (Jum’at, 21/11/2025).

spot_img
Artikel Sebelumnya
Investor Asing Lirik Indonesia, Tapi Ada yang Bikin Penasaran!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
26.1 ° C
26.7 °
25.1 °
86 %
1.8kmh
20 %
Sab
28 °
Ming
36 °
Sen
32 °
Sel
34 °
Rab
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  