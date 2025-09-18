Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Kamis, September 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu

Editor Jabar Pos : Rangga
Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka menyampaikan target ambisius untuk industri pasar modal Indonesia hingga tahun 2027. Target ini tertuang dalam Roadmap Pasar Modal 2023-2027. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, optimistis target ini dapat dicapai berkat dukungan dari berbagai pihak terkait.

Inarno menjelaskan, target kapitalisasi pasar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mencapai 70% atau di atas Rp 15.000 triliun pada tahun 2027. Data per 12 September 2025 menunjukkan angka 63,82% atau Rp 14.130 triliun telah tercapai. "Masih ada selisih sekitar Rp 870 triliun atau 6,18% terhadap PDB 2024," ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Baca juga:  Roni, Pedagang Bendera Merah Putih Setia di Cirebon
Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain itu, OJK menargetkan jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan pada tahun 2027. Saat ini, per 12 September 2025, sudah ada 954 emiten. Artinya, diperlukan upaya untuk mengajak 146 perusahaan lagi untuk melantai di bursa.

Target lain yang tak kalah penting adalah rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 25 triliun per hari pada tahun 2027. Data terkini per 12 September 2025 menunjukkan angka Rp 14,6 triliun per hari. Dengan demikian, masih ada selisih Rp 10,4 triliun per hari yang harus dikejar.

Baca juga:  Tiga Puluh Warga di Bogor Menjadi Korban Arisan Bodong, Kerugian Capai 1,5 Miliar

"Insya Allah itu bisa tercapai dan saya yakin dekat kalau didukung oleh semua pihak Insya Allah ini bisa tercapai," kata Inarno penuh harap.

Dari sisi investor, OJK menargetkan jumlah investor pasar modal mencapai lebih dari 20 juta investor pada tahun 2027. Per 12 September 2025, jumlah investor telah mencapai 18,29 juta. Ini berarti literasi dan inklusi keuangan pasar modal perlu ditingkatkan untuk menarik 1,71 juta investor baru.

Baca juga:  Cirebon Masih Bergelut dengan Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Terakhir, target nilai dana kelolaan pada tahun 2027 adalah sebesar Rp 1.000 triliun. Per 12 September 2025, nilai dana kelolaan sudah mencapai Rp 907,04 triliun, sehingga tersisa Rp 92,96 triliun yang perlu dicapai.

"Mungkin ingat bahwasanya ini pernah saya paparkan pada saat fit and proper jadi ini juga kami masukkan sebagai target di roadmap Indonesia tidak ditambah dan tidak dikurang sebetulnya," pungkasnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Premi Asuransi Kesehatan Bisa Lebih Murah? Ini Jurus OJK

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Apple dan Nvidia Ingin "Berteman" dengan ChatGPT, Nilai Perusahaan Tembus Rp1.500 Triliun!

Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, sedang dalam pembicaraan serius untuk mendapatkan dana segar yang fantastis. Kabarnya, nilai perusahaan ini bakal melesat hingga lebih dari US$100...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.3 ° C
28.3 °
28.3 °
79 %
2.4kmh
61 %
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
32 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  