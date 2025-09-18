Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara terbuka menyampaikan target ambisius untuk industri pasar modal Indonesia hingga tahun 2027. Target ini tertuang dalam Roadmap Pasar Modal 2023-2027. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, optimistis target ini dapat dicapai berkat dukungan dari berbagai pihak terkait.

Inarno menjelaskan, target kapitalisasi pasar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mencapai 70% atau di atas Rp 15.000 triliun pada tahun 2027. Data per 12 September 2025 menunjukkan angka 63,82% atau Rp 14.130 triliun telah tercapai. "Masih ada selisih sekitar Rp 870 triliun atau 6,18% terhadap PDB 2024," ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Selain itu, OJK menargetkan jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan pada tahun 2027. Saat ini, per 12 September 2025, sudah ada 954 emiten. Artinya, diperlukan upaya untuk mengajak 146 perusahaan lagi untuk melantai di bursa.

Target lain yang tak kalah penting adalah rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 25 triliun per hari pada tahun 2027. Data terkini per 12 September 2025 menunjukkan angka Rp 14,6 triliun per hari. Dengan demikian, masih ada selisih Rp 10,4 triliun per hari yang harus dikejar.

"Insya Allah itu bisa tercapai dan saya yakin dekat kalau didukung oleh semua pihak Insya Allah ini bisa tercapai," kata Inarno penuh harap.

Dari sisi investor, OJK menargetkan jumlah investor pasar modal mencapai lebih dari 20 juta investor pada tahun 2027. Per 12 September 2025, jumlah investor telah mencapai 18,29 juta. Ini berarti literasi dan inklusi keuangan pasar modal perlu ditingkatkan untuk menarik 1,71 juta investor baru.

Terakhir, target nilai dana kelolaan pada tahun 2027 adalah sebesar Rp 1.000 triliun. Per 12 September 2025, nilai dana kelolaan sudah mencapai Rp 907,04 triliun, sehingga tersisa Rp 92,96 triliun yang perlu dicapai.

"Mungkin ingat bahwasanya ini pernah saya paparkan pada saat fit and proper jadi ini juga kami masukkan sebagai target di roadmap Indonesia tidak ditambah dan tidak dikurang sebetulnya," pungkasnya.