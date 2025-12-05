Get
Sabtu, Desember 6, 2025
Triple Berkah Bersama Kuasai Hampir Separuh Saham MEJA, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Triple Berkah Bersama Kuasai Hampir Separuh Saham MEJA, Ada Apa?
Jabarpos.id, Jakarta – Kejutan terjadi di pasar modal! PT Triple Berkah Bersama secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) setelah aksi borong saham besar-besaran pada 3 Desember 2025.

Mengutip keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), jabarpos.id melaporkan Triple Berkah Bersama membeli 878.845.100 lembar saham MEJA melalui mekanisme negosiasi dengan harga Rp 20 per lembar.

Triple Berkah Bersama Kuasai Hampir Separuh Saham MEJA, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Transaksi tersebut mengantarkan Triple Berkah Bersama menggenggam 45,80% saham Harta Djaya Karya. Sebelumnya, perusahaan ini tidak memiliki satu pun saham MEJA.

Dengan kepemilikan baru ini, kendali perusahaan beralih ke tangan Triple Berkah Bersama sebagai pemegang saham pengendali langsung.

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa pembelian saham ini adalah bagian dari strategi investasi jangka panjang dalam rangka proses akuisisi. Namun, detail rencana strategis pasca pengambilalihan masih dirahasiakan. Publik pun dibuat penasaran dengan langkah selanjutnya dari Triple Berkah Bersama ini.

