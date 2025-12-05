Get
Jumat, Desember 5, 2025
Jabar Pos

Nasional Re Cetak Rekor Kenaikan Premi, Apa Rahasianya?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Nasional Re Cetak Rekor Kenaikan Premi, Apa Rahasianya?
Jabarpos.id – Kabar gembira datang dari PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan premi bruto sebesar 4,1% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2025.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2025, Nasional Re membukukan premi bruto sebesar Rp1,99 triliun, meningkat dari Rp1,94 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Nasional Re Cetak Rekor Kenaikan Premi, Apa Rahasianya?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Operasi Nasional Re, Audi Artha Rita, mengungkapkan bahwa peningkatan ini juga diiringi dengan bertambahnya jumlah kontrak treaty periode awal kontrak menjadi 394 kontrak. Sembilan kontrak lainnya sedang dalam tahap finalisasi. Hal ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan dan kualitas portofolio perusahaan.

"Pertumbuhan ini didukung oleh bertambahnya mitra bisnis menjadi 41 perusahaan/konsorsium, yang memperkuat posisi Nasional Re sebagai mitra terpercaya di industri reasuransi nasional," jelas Audi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).

Untuk mempererat hubungan dengan para mitra, Nasional Re mengadakan acara Business Afternoon Tea. Audi menekankan bahwa kemitraan adalah fondasi utama bisnis perusahaan. Pertemuan ini bukan hanya sekadar menikmati teh dan kudapan, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen para mitra.

Menurut data OJK, pendapatan premi asuransi komersial dari Januari hingga September 2025 mencapai Rp 246,34 triliun, naik 0,38% secara tahunan. Sementara itu, asuransi jiwa mengalami kontraksi 2,06% menjadi Rp 132,85 triliun, sedangkan premi asuransi umum dan reasuransi melonjak 33,38% menjadi Rp 113,49 triliun.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

