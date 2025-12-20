Get
Terungkap Saldo Minimum Rp 1 Juta Bank Ini

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terungkap Saldo Minimum Rp 1 Juta Bank Ini
Para nasabah perbankan di Indonesia kini dihadapkan pada informasi krusial mengenai ketentuan saldo minimum rekening mereka. Data yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan bahwa setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda terkait jumlah dana minimal yang harus senantiasa tersimpan dalam tabungan. Saldo ini bukan sekadar angka, melainkan memiliki fungsi vital sebagai pengaman finansial dan penutup biaya operasional rekening, terutama di institusi keuangan besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Konsep saldo minimum rekening adalah jumlah dana yang wajib dipertahankan oleh nasabah dalam tabungannya. Keberadaannya sangat krusial, terutama sebagai jaring pengaman apabila rekening tidak aktif digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dana ini akan secara otomatis dialokasikan untuk menutupi berbagai biaya administrasi dan layanan lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Perbedaan nominal saldo minimum antar bank tidak lepas dari beberapa faktor, termasuk segmentasi nasabah yang dituju serta tujuan spesifik dari produk tabungan itu sendiri.

Teka-teki Pengendali Baru Futura Energi Global (FUTR) Terjawab, Siapa Dia?
Terungkap Saldo Minimum Rp 1 Juta Bank Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bagi Anda pemilik rekening di Bank Mandiri, BRI, atau BNI, rincian saldo minimum ini menjadi perhatian utama, terutama mengingat data yang berlaku per Desember 2025. Berikut adalah rangkuman detail yang perlu dicermati oleh setiap pemilik rekening agar terhindar dari potensi penalti atau penutupan rekening otomatis.

Bank Mandiri
Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menetapkan beragam ketentuan saldo minimum untuk produk tabungannya:

  • Tabungan Rupiah: Rp 100.000
  • Tabungan NOW: Rp 25.000
  • Tabungan Payroll: Rp 10.000
  • TabunganKu: Rp 20.000
  • Tabungan TKI: Rp 10.000
  • Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000 (Ini salah satu produk dengan saldo minimum tertinggi)
  • Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
  • Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000
Kursi Panas The Fed Siapa Selanjutnya

Bank BRI
Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menerapkan variasi saldo minimum untuk produk-produk unggulannya:

  • BRI Simpedes: Rp 25.000
  • BritAma: Rp 50.000
  • BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000
  • BRI Tabunganku: Rp 20.000
  • BRI Junio: Rp 20.000
  • BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI
Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki daftar saldo minimum yang patut diketahui oleh nasabahnya:

  • BNI Taplus: Rp 150.000
  • BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000 (Produk lain yang mensyaratkan saldo minimum tinggi)
  • BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS)
  • BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap
  • BNI Pandai: Tanpa batasan saldo
  • BNI SimPel: Rp 5.000
  • BNI Tabunganku: Rp 20.000
PT KAI Tutup 17 Perlintasan Tak Berpalang Pintu di Daop 2 Bandung Demi Keamanan

Memahami ketentuan saldo minimum ini sangat penting agar nasabah dapat mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan bagi seluruh nasabah untuk secara berkala memeriksa kembali kebijakan terbaru dari bank masing-masing, mengingat ketentuan bisa saja berubah seiring waktu.

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

