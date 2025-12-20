Terungkap Saldo Minimum Rp 1 Juta Bank Ini

Para nasabah perbankan di Indonesia kini dihadapkan pada informasi krusial mengenai ketentuan saldo minimum rekening mereka. Data yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan bahwa setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda terkait jumlah dana minimal yang harus senantiasa tersimpan dalam tabungan. Saldo ini bukan sekadar angka, melainkan memiliki fungsi vital sebagai pengaman finansial dan penutup biaya operasional rekening, terutama di institusi keuangan besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Konsep saldo minimum rekening adalah jumlah dana yang wajib dipertahankan oleh nasabah dalam tabungannya. Keberadaannya sangat krusial, terutama sebagai jaring pengaman apabila rekening tidak aktif digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dana ini akan secara otomatis dialokasikan untuk menutupi berbagai biaya administrasi dan layanan lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank. Perbedaan nominal saldo minimum antar bank tidak lepas dari beberapa faktor, termasuk segmentasi nasabah yang dituju serta tujuan spesifik dari produk tabungan itu sendiri.

Bagi Anda pemilik rekening di Bank Mandiri, BRI, atau BNI, rincian saldo minimum ini menjadi perhatian utama, terutama mengingat data yang berlaku per Desember 2025. Berikut adalah rangkuman detail yang perlu dicermati oleh setiap pemilik rekening agar terhindar dari potensi penalti atau penutupan rekening otomatis.

Bank Mandiri

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menetapkan beragam ketentuan saldo minimum untuk produk tabungannya:

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan TKI: Rp 10.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000 (Ini salah satu produk dengan saldo minimum tertinggi)

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menerapkan variasi saldo minimum untuk produk-produk unggulannya:

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI Tabunganku: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 20.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki daftar saldo minimum yang patut diketahui oleh nasabahnya:

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000 (Produk lain yang mensyaratkan saldo minimum tinggi)

BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS)

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI Tabunganku: Rp 20.000

Memahami ketentuan saldo minimum ini sangat penting agar nasabah dapat mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Disarankan bagi seluruh nasabah untuk secara berkala memeriksa kembali kebijakan terbaru dari bank masing-masing, mengingat ketentuan bisa saja berubah seiring waktu.