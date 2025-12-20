Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Senin, Desember 22, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kursi Panas The Fed Siapa Selanjutnya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kursi Panas The Fed Siapa Selanjutnya
spot_img

Isu pergantian kepemimpinan di pucuk Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), kini menjadi sorotan utama para pelaku pasar keuangan global. jabarpos.id mencatat, spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Jerome Powell dari kursi Gubernur The Fed telah memicu gejolak dan antisipasi di berbagai bursa. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi Wall Street, tetapi juga berpotensi menciptakan gelombang besar hingga ke pasar keuangan di Indonesia.

Baca juga:  Dana Nasabah Aman? LPS Gerak Cepat!

Dua nama yang santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat adalah Kevin Warsh, mantan Gubernur The Fed, dan Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional. Masing-masing memiliki rekam jejak dan pandangan ekonomi yang berbeda, sehingga pilihan presiden AS akan sangat menentukan arah kebijakan moneter The Fed ke depan. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah bagaimana perubahan ini akan memengaruhi keputusan suku bunga, kebijakan kuantitatif, dan pada akhirnya, likuiditas global.

Baca juga:  Viral! Obrolan Dua Tokoh Bogor Ungkap Isu Politik dan Dugaan Aliran Dana
Kursi Panas The Fed Siapa Selanjutnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dampak dari pergantian kepemimpinan The Fed ini tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi Indonesia. Kebijakan moneter AS memiliki efek domino yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga arus modal asing. Para analis memprediksi, sektor-sektor tertentu di Tanah Air, seperti perbankan, komoditas, dan teknologi, berpotensi merasakan dampak langsung dari perubahan arah kebijakan The Fed, baik positif maupun negatif.

Untuk mengupas lebih dalam mengenai dinamika ini dan proyeksi dampaknya, dialog khusus telah diselenggarakan dalam program Power Lunch CNBC Indonesia. Equity Analyst CNBC Indonesia, Gelson Kurniawan, bersama Safrina Nasution, memberikan pandangan komprehensif terkait skenario pergantian kepemimpinan The Fed dan strategi yang perlu dipertimbangkan pelaku pasar. Diskusi tersebut, yang berlangsung pada Selasa, 16 Desember 2025, menyoroti berbagai aspek mulai dari potensi perubahan kebijakan hingga langkah antisipasi bagi investor di Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Siapa Sangka Djarum Berawal Dari Kembang Api
Artikel Selanjutnya
Terungkap Saldo Minimum Rp 1 Juta Bank Ini

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.4 ° C
26 °
25.1 °
97 %
0kmh
20 %
Ming
28 °
Sen
31 °
Sel
31 °
Rab
31 °
Kam
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  