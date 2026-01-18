Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.7 C
Jakarta
Minggu, Januari 18, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Logistik Ini Siap Kuasai Angkutan Kesehatan RI

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Logistik Ini Siap Kuasai Angkutan Kesehatan RI
spot_img

PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) menancapkan target ambisius untuk tahun 2026, membidik pertumbuhan hingga 50%. Fokus utama emiten logistik ini tak lain adalah penguatan ekosistem bisnis yang berkelanjutan serta ekspansi signifikan, terutama dalam pengangkutan alat-alat medis untuk infrastruktur kesehatan di Indonesia, demikian dilansir jabarpos.id.

Direktur Utama LOPI, Wahyu Dwi Jatmiko, dalam sebuah dialog di CNBC Indonesia, memaparkan visi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara menyeluruh dalam operasional bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan melalui inisiatif keberlanjutan di setiap lini bisnis, sejalan dengan program ESG klien. Namun, Jatmiko juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem logistik yang benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Baca juga:  Kejutan di Surya Semesta (SSIA)! Transaksi Raksasa Terungkap
Logistik Ini Siap Kuasai Angkutan Kesehatan RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain fokus pada keberlanjutan, LOPI juga berencana memperkuat ekosistem layanannya demi kepuasan pelanggan dan perluasan cakupan bisnis logistik. Salah satu pilar ekspansi yang paling menonjol adalah rencana penguatan transportasi logistik untuk memenuhi kontrak-kontrak terkait infrastruktur kesehatan di Indonesia, khususnya dalam pengangkutan alat-alat medis. Langkah ini tidak hanya strategis bagi perusahaan tetapi juga berpotensi mendukung ketersediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik di seluruh negeri.

Baca juga:  Prabowo Akan Mengampuni 'Koruptor', Jika Mereka Mengembalikan Apa Yang Telah Mereka Curi

Dengan berbagai strategi tersebut, LOPI optimis dapat mencapai target pertumbuhan hingga 50% pada tahun 2026. Visi dan strategi komprehensif ini disampaikan oleh Wahyu Dwi Jatmiko dalam sesi Focus On Infra di CNBC Indonesia, Selasa (13/01/2026), yang memberikan gambaran jelas arah masa depan perusahaan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Penemu Harta Karun Rp 15 Triliun Berakhir Pilu
Artikel Selanjutnya
Hanya Karena Ini Anak SMP Dapat Miliaran

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.7 ° C
27 °
25.1 °
95 %
1.5kmh
40 %
Ming
27 °
Sen
31 °
Sel
28 °
Rab
26 °
Kam
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  