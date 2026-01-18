Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.5 C
Jakarta
Minggu, Januari 18, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Penemu Harta Karun Rp 15 Triliun Berakhir Pilu

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Penemu Harta Karun Rp 15 Triliun Berakhir Pilu
spot_img

Sebuah kisah pilu terkuak dari penemuan harta karun bernilai fantastis di Indonesia, di mana harapan akan kesejahteraan justru berujung pada nasib memprihatinkan bagi para penemunya. Menurut laporan jabarpos.id, temuan yang kini ditaksir mencapai Rp 15 triliun itu tak pernah membawa kebahagiaan bagi mereka yang pertama kali menemukannya.

Adalah Mat Sam, seorang warga dari Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan, bersama empat rekannya yang menjadi saksi mata penemuan luar biasa ini. Pada tanggal 26 Agustus 1965, mereka dikejutkan oleh sebuah batu mulia dengan ukuran dan keindahan yang tak lazim. Intan tersebut digambarkan Mat Sam sangat jernih, memancarkan perpaduan warna biru dan kemerahan yang memukau, segera menarik perhatian dan menggemparkan warga sekitar.

Baca juga:  GOTO Dapat Angin Segar, Pinjaman Triliunan Rupiah Cair!
Penemu Harta Karun Rp 15 Triliun Berakhir Pilu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Verifikasi lebih lanjut mengungkap bahwa intan tersebut memiliki bobot fantastis, mencapai 166,75 karat. Angka ini menobatkannya sebagai intan terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah Indonesia, bahkan disebut-sebut hanya sedikit lebih kecil dari berlian Koh-i-Noor yang termasyhur. Harian Pikiran Rakjat pada 31 Agustus 1965 memperkirakan nilainya saat itu sudah mencapai puluhan miliar rupiah, sebuah angka yang sangat mencengangkan di era tersebut.

Namun, kegembiraan Mat Sam dan rekan-rekannya tak berlangsung lama. Intan raksasa itu segera diambil alih oleh pemerintah daerah setempat, Pantjatunggal Kabupaten Banjar, dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan langsung kepada Presiden Soekarno. Ironisnya, proses pengambilalihan ini, seperti yang dilaporkan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 11 September 1967, dilakukan tanpa persetujuan atau bahkan bertentangan dengan keinginan para penemu.

Baca juga:  Rahasia Cuan Miliaran dari Modal 30 Juta?

Berbagai janji manis pun mengiringi pengambilalihan intan tersebut. Pikiran Rakjat, pada 13 Agustus 1965, mencatat bahwa intan jumbo itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kalimantan Selatan serta pengadaan teknologi modern guna meningkatkan produksi intan. Tak hanya itu, Presiden Soekarno secara langsung menjanjikan hadiah istimewa bagi para penemu, termasuk Mat Sam, berupa kesempatan menunaikan ibadah haji secara gratis.

Sayangnya, janji-janji tersebut hanya tinggal janji. Dua tahun berlalu, namun hadiah yang dinanti tak kunjung terealisasi. Para penemu, yang hidupnya tetap dalam kesulitan, menyuarakan kekecewaan mendalam dan memohon keadilan agar pemerintah menepati komitmennya. Laporan Kompas pada 11 September 1967 menggambarkan kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan, sebuah kontras tajam dengan nilai intan yang kala itu sudah mencapai Rp 3,5 miliar. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan.

Baca juga:  Terungkap Asuransi RI Terancam Bencana

Kini, jika dikonversi ke nilai mata uang saat ini, intan seberat 166,75 karat itu diperkirakan setara dengan angka fantastis sekitar Rp 15 triliun. Sebuah kekayaan yang tak terbayangkan, namun tak pernah dinikmati oleh para penemunya. Meskipun aspirasi Mat Sam sempat disuarakan melalui kuasa hukumnya dan diteruskan hingga Presidium Kabinet Ampera di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, catatan sejarah modern tidak memberikan kejelasan apakah Mat Sam dan rekan-rekannya akhirnya mendapatkan keadilan yang layak atas penemuan harta karun terbesar yang pernah ada di negeri ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Terungkap Strategi Asuransi Jiwa Hadapi 2026

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
27.5 ° C
27.8 °
26.6 °
77 %
2.1kmh
40 %
Ming
29 °
Sen
29 °
Sel
29 °
Rab
25 °
Kam
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  