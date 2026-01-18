Penemu Harta Karun Rp 15 Triliun Berakhir Pilu

Sebuah kisah pilu terkuak dari penemuan harta karun bernilai fantastis di Indonesia, di mana harapan akan kesejahteraan justru berujung pada nasib memprihatinkan bagi para penemunya. Menurut laporan jabarpos.id, temuan yang kini ditaksir mencapai Rp 15 triliun itu tak pernah membawa kebahagiaan bagi mereka yang pertama kali menemukannya.

Adalah Mat Sam, seorang warga dari Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan, bersama empat rekannya yang menjadi saksi mata penemuan luar biasa ini. Pada tanggal 26 Agustus 1965, mereka dikejutkan oleh sebuah batu mulia dengan ukuran dan keindahan yang tak lazim. Intan tersebut digambarkan Mat Sam sangat jernih, memancarkan perpaduan warna biru dan kemerahan yang memukau, segera menarik perhatian dan menggemparkan warga sekitar.

Verifikasi lebih lanjut mengungkap bahwa intan tersebut memiliki bobot fantastis, mencapai 166,75 karat. Angka ini menobatkannya sebagai intan terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah Indonesia, bahkan disebut-sebut hanya sedikit lebih kecil dari berlian Koh-i-Noor yang termasyhur. Harian Pikiran Rakjat pada 31 Agustus 1965 memperkirakan nilainya saat itu sudah mencapai puluhan miliar rupiah, sebuah angka yang sangat mencengangkan di era tersebut.

Namun, kegembiraan Mat Sam dan rekan-rekannya tak berlangsung lama. Intan raksasa itu segera diambil alih oleh pemerintah daerah setempat, Pantjatunggal Kabupaten Banjar, dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan langsung kepada Presiden Soekarno. Ironisnya, proses pengambilalihan ini, seperti yang dilaporkan surat kabar Angkatan Bersenjata pada 11 September 1967, dilakukan tanpa persetujuan atau bahkan bertentangan dengan keinginan para penemu.

Berbagai janji manis pun mengiringi pengambilalihan intan tersebut. Pikiran Rakjat, pada 13 Agustus 1965, mencatat bahwa intan jumbo itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Kalimantan Selatan serta pengadaan teknologi modern guna meningkatkan produksi intan. Tak hanya itu, Presiden Soekarno secara langsung menjanjikan hadiah istimewa bagi para penemu, termasuk Mat Sam, berupa kesempatan menunaikan ibadah haji secara gratis.

Sayangnya, janji-janji tersebut hanya tinggal janji. Dua tahun berlalu, namun hadiah yang dinanti tak kunjung terealisasi. Para penemu, yang hidupnya tetap dalam kesulitan, menyuarakan kekecewaan mendalam dan memohon keadilan agar pemerintah menepati komitmennya. Laporan Kompas pada 11 September 1967 menggambarkan kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan, sebuah kontras tajam dengan nilai intan yang kala itu sudah mencapai Rp 3,5 miliar. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan.

Kini, jika dikonversi ke nilai mata uang saat ini, intan seberat 166,75 karat itu diperkirakan setara dengan angka fantastis sekitar Rp 15 triliun. Sebuah kekayaan yang tak terbayangkan, namun tak pernah dinikmati oleh para penemunya. Meskipun aspirasi Mat Sam sempat disuarakan melalui kuasa hukumnya dan diteruskan hingga Presidium Kabinet Ampera di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, catatan sejarah modern tidak memberikan kejelasan apakah Mat Sam dan rekan-rekannya akhirnya mendapatkan keadilan yang layak atas penemuan harta karun terbesar yang pernah ada di negeri ini.