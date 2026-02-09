IHSG Berputar Bak Roller Coaster, Rupiah Terkapar Dihantam Dolar!

Jabarpos.id, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan yang sangat fluktuatif pada sesi perdagangan pagi hari ini, Senin (9/2). Sempat tertekan di awal sesi, IHSG berhasil berbalik arah dan mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,39% ke level 7.966 pada pukul 10:05 WIB. Namun, kabar buruknya, Rupiah masih belum mampu melepaskan diri dari tekanan dan terpuruk di level Rp16.860 per Dolar AS.

Volatilitas IHSG dan pelemahan Rupiah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di benak para pelaku pasar. Sentimen apa sebenarnya yang menjadi motor penggerak pasar keuangan Indonesia saat ini?

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, jabarpos.id mengajak Anda untuk menyimak dialog mendalam Safrina Nasution dengan Vice President of APAC, Tencent Cloud International, Jimmy Chen dalam program Profit di CNBC Indonesia. Analisis dari para ahli diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai dinamika pasar yang sedang terjadi.