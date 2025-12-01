Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.8 C
Jakarta
Selasa, Desember 2, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kejutan Akhir Tahun! Nasib Mandom Indonesia di Tangan Investor Baru?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kejutan Akhir Tahun! Nasib Mandom Indonesia di Tangan Investor Baru?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar terbaru datang dari PT Mandom Indonesia Tbk (TCIC) terkait rencana akuisisi saham oleh Kalon Holdings, Co., Ltd. Negosiasi dengan Mandom Corporation, pemegang saham pengendali TCIC, memasuki babak baru dengan beberapa perubahan signifikan.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kalon Holdings telah mengumumkan adanya penambahan dan perubahan pada informasi, syarat, serta ketentuan penawaran tender saham MCJ. Perubahan ini termasuk modifikasi metode dan proses negosiasi akuisisi yang sedang berlangsung.

Baca juga:  Benarkah Happy Hapsoro Incar Saham PADI? Ini Jawaban Bos!
Kejutan Akhir Tahun! Nasib Mandom Indonesia di Tangan Investor Baru?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu perubahan paling mencolok adalah jadwal periode penawaran tender yang diperpanjang. Semula dijadwalkan berakhir pada 4 Desember 2025, kini periode penawaran berlangsung mulai 26 September 2025 hingga 18 Desember 2025, atau selama 57 hari. Tanggal penyelesaian juga mengalami perubahan, dari 11 Desember 2025 menjadi 25 Desember 2025.

Kalon Holdings berjanji akan terus memberikan perkembangan informasi terkait proses pengambilalihan MCJ sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018. Manajemen TCIC menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Baca juga:  Pembangunan Jalur Tambang di Parung Panjang Masih Tertunda, Ini Alasannya

Lantas, apa arti perubahan ini bagi masa depan Mandom Indonesia? Apakah akuisisi ini akan membawa angin segar atau justru tantangan baru? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Harga Emas Meroket, Inflasi November Mereda?
Artikel Selanjutnya
Transaksi Repo Meledak! BEI Resmi Kuasai Pasar Rp642 Triliun

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
25.8 ° C
26.2 °
24.9 °
86 %
1.5kmh
20 %
Sen
26 °
Sel
29 °
Rab
29 °
Kam
27 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  