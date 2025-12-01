Kejutan Akhir Tahun! Nasib Mandom Indonesia di Tangan Investor Baru?

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar terbaru datang dari PT Mandom Indonesia Tbk (TCIC) terkait rencana akuisisi saham oleh Kalon Holdings, Co., Ltd. Negosiasi dengan Mandom Corporation, pemegang saham pengendali TCIC, memasuki babak baru dengan beberapa perubahan signifikan.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kalon Holdings telah mengumumkan adanya penambahan dan perubahan pada informasi, syarat, serta ketentuan penawaran tender saham MCJ. Perubahan ini termasuk modifikasi metode dan proses negosiasi akuisisi yang sedang berlangsung.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah jadwal periode penawaran tender yang diperpanjang. Semula dijadwalkan berakhir pada 4 Desember 2025, kini periode penawaran berlangsung mulai 26 September 2025 hingga 18 Desember 2025, atau selama 57 hari. Tanggal penyelesaian juga mengalami perubahan, dari 11 Desember 2025 menjadi 25 Desember 2025.

Kalon Holdings berjanji akan terus memberikan perkembangan informasi terkait proses pengambilalihan MCJ sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018. Manajemen TCIC menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Lantas, apa arti perubahan ini bagi masa depan Mandom Indonesia? Apakah akuisisi ini akan membawa angin segar atau justru tantangan baru? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.