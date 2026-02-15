Get
Inilah 3 Pendatang Baru di Daftar Orang Kaya Indonesia, Siapa Mereka?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Inilah 3 Pendatang Baru di Daftar Orang Kaya Indonesia, Siapa Mereka?
Jabarpos.id – Daftar orang terkaya di Indonesia mengalami pergeseran menarik dengan munculnya beberapa nama baru yang kekayaannya melonjak pesat. Lonjakan ini didorong oleh pertumbuhan signifikan di sektor teknologi, energi, dan infrastruktur digital.

Tiga nama baru yang mencuri perhatian adalah Otto Toto Sugiri, Marina Budiman, dan keluarga Tanoko (Wijono dan Hermanto Tanoko). Kekayaan mereka meroket berkat kinerja saham perusahaan yang mereka kendalikan.

Inilah 3 Pendatang Baru di Daftar Orang Kaya Indonesia, Siapa Mereka?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Otto Toto Sugiri, yang dijuluki "Bill Gates-nya Indonesia," kini menduduki peringkat keenam dengan kekayaan US$11,3 miliar. Lonjakan ini didorong oleh performa cemerlang saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII), perusahaan pusat data yang ia kendalikan.

Baca juga:  J Resources Asia Pasifik Ungkap Alasan Lepas Tambang Emas ke United Tractors

Marina Budiman, rekan Toto Sugiri di DCII, menjadi satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya mencapai US$8,2 miliar, menempatkannya di posisi kedelapan.

Keluarga Tanoko, pengendali Tancorp, juga berhasil menembus daftar 10 besar dengan kekayaan US$8,1 miliar. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan harga saham PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE).

Baca juga:  Egara Sefindra Seorang Arsitek Visioner yang Memadukan Seni dan Ilmu dalam Membangun Lingkungan Berkelanjutan

Meskipun ada wajah baru, posisi puncak daftar orang terkaya Indonesia masih didominasi oleh nama-nama lama seperti R. Budi & Michael Hartono, Prajogo Pangestu, dan keluarga Widjaja.

Berikut adalah daftar 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan data terbaru Forbes 2025:

  1. R. Budi & Michael Hartono US$ 43,8 miliar
  2. Prajogo Pangestu US$ 39,8 miliar
  3. Widjaja family US$ 28,3 miliar
  4. Low Tuck Kwong US$ 24,9 miliar
  5. Anthoni Salim dan keluarga US$ 13,6 miliar
  6. Otto Toto Sugiri US$ 11,3 miliar
  7. Tahir dan keluarga US$ 9,8 miliar
  8. Marina Budiman US$ 8,2 miliar
  9. Wijono, Hermanto Tanoko dan keluarga US$ 8,1 miliar
  10. Sri Prakash Lohia US$ 8 miliar
