Jangan Panik! Rupiah Lawas Ini Masih Bisa Jadi Cuan

Jabarpos.id – Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menerbitkan berbagai macam uang. Meskipun uang fisik masih menjadi alat pembayaran yang sah, beberapa pecahan rupiah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, jangan khawatir, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menukarkan uang-uang lama ini dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Bank Indonesia (BI) telah mengatur ketentuan mengenai pencabutan dan penarikan uang rupiah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019.

Berikut adalah ketentuan penukaran yang perlu diperhatikan:

Jika uang Rupiah logam yang ditukarkan memiliki fisik lebih dari setengah ukuran aslinya dan ciri-ciri keasliannya masih dapat dikenali, maka akan diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang tersebut.

Sebaliknya, jika fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, maka tidak akan diberikan penggantian.

Berikut daftar uang Rupiah yang telah dicabut dan jangka waktu penukaran serta tempat penukaran:

Uang Kertas

Rp 100 Tahun Emisi 1984

Rp 10.000 Tahun Emisi 1985

Rp 5.000 Tahun Emisi 1986

Rp 1.000 Tahun Emisi 1987

Rp 500 Tahun Emisi 1988

Rp 0,05 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

Rp 0,10 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

Rp 0,25 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

Rp 0,50 Tahun Emisi 1964 – Dwikora

Uang Logam