Jabar PosBerita

Dua Perusahaan Bakal Jadi Milik Emiten Ini? Simak Bocoran Manajemen

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Dua Perusahaan Bakal Jadi Milik Emiten Ini? Simak Bocoran Manajemen
spot_img

JABARPOS.ID – PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM), emiten konstruksi yang tengah menjadi sorotan, akhirnya buka suara terkait rencana akuisisi dua perusahaan yang sebelumnya menjadi teka-teki. Penjelasan ini diberikan sebagai respons atas permintaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengutip surat resmi SMKM tertanggal 22 Desember 2025 dan 30 Januari 2026, JABARPOS.ID melaporkan bahwa perseroan telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dengan Lim Shrimp Org Pte. Ltd. (LSO) untuk mengakuisisi Panasia Aquaculture Pte. Ltd. (Panasia). Nilai transaksi akuisisi ini diperkirakan mencapai US$100 juta, dengan target penyelesaian maksimal pada 30 Juni 2026.

Dua Perusahaan Bakal Jadi Milik Emiten Ini? Simak Bocoran Manajemen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tak hanya itu, SMKM juga telah meneken CSPA dengan Advanced Systems Automation Limited (ASA) untuk mengakuisisi LSO Organization Holdings Pte. Ltd. (LSO Holdings). Nilai transaksi untuk akuisisi ini diperkirakan sebesar SG$13 juta, dengan target penyelesaian paling lambat 30 Juni 2027.

Baca juga:  Perombakan Direksi Sampoerna, Ada Apa Gerangan?

Manajemen SMKM menjelaskan bahwa kedua rencana akuisisi ini didasari oleh keinginan untuk memperkuat kegiatan usaha, mengingat pertumbuhan bisnis konstruksi SM yang cenderung terbatas dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, akuisisi ini juga sejalan dengan perubahan strategi SMKM.

"Dalam rangka mengembangkan nilai baru yang prospektif bagi seluruh pemegang saham, Perseroan berencana untuk mengakuisisi Panasia yang bergerak di bidang pengembangan dan budidaya akuakultur dari LSO, sebagai bagian dari rencana pengembangan usaha jangka panjang dan berkelanjutan Perseroan," ungkap manajemen SMKM dalam keterbukaan informasi.

Baca juga:  IHSG Terkoreksi, Optimisme Konsumen Selamatkan Ekonomi?

Untuk diketahui, salah satu anak perusahaan Panasia, yaitu Lim Shrimp Organization Ltd, BVI, saat ini dimiliki bersama (50:50) oleh ASA melalui LSO Holdings. SMKM berencana mengakuisisi sisa 50% saham Lim Shrimp Organization Ltd, BVI dari ASA untuk menciptakan sinergi dan penyelarasan operasional yang lebih baik.

Manajemen SMKM menegaskan akan terus memberikan informasi terbaru mengenai struktur grup perusahaan LSO setelah proses restrukturisasi internal selesai. Mereka juga menjelaskan bahwa LSO dikendalikan oleh ASA yang tercatat di bursa Singapura, sementara pemilik manfaat akhir Panasia adalah Chen Pei Ling Catherine, Lim Yu Victoria, dan Structured Capital Solutions Inc.

Baca juga:  DPR Sepakati PKPU Pilkada, Akomodir Dua Putusan MK

Saat ini, SMKM masih melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah rencana akuisisi ini memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bersamaan dengan rencana akuisisi, SMKM juga mengumumkan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue pada tahun 2026 dan 2027. Rights issue ini dilakukan sebagai mekanisme untuk melakukan inbreng aset milik Pengendali Baru ke dalam SMKM, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan kegiatan usaha perseroan. Perseroan berencana melaksanakan RUPSLB dengan salah satu agenda yaitu persetujuan PMHMETD selambatnya pada kuartal 3 2026.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Mirae Asset Sekuritas Buka Kartu Usai Kantornya Diobok-obok Bareskrim dan OJK, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait