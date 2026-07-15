OJK Ungkap 8 Program Unggulan Dorong Ekonomi

Jakarta – Sektor keuangan Indonesia menjadi sorotan utama dalam gelaran CNBC Investment Forum 2026. Acara bergengsi ini, yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, mengupas tuntas peluang serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai lokomotif pendorong ekonomi nasional, demikian dilaporkan oleh jabarpos.id. Dalam forum tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan delapan program strategis dan prioritas yang siap dijalankan untuk mengoptimalkan peran UU P2SK.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya stabilitas sebagai fondasi utama. Menurutnya, integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan, dan kepercayaan inilah yang harus diterjemahkan menjadi investasi produktif yang secara nyata memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global yang dinamis, termasuk tekanan nilai tukar dan pergerakan arus modal yang fluktuatif, OJK memastikan sektor keuangan Tanah Air tetap tangguh. Ketahanan ini ditopang oleh permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga dengan baik.

Salah satu fokus utama OJK adalah merespons kekhawatiran dari penyedia indeks global, seperti MSCI, yang mendorong peningkatan transparansi di pasar saham Indonesia. Langkah ini sejalan dengan komitmen OJK untuk memperkuat integritas pasar. Oleh karena itu, keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, disambut positif oleh pelaku pasar dan menjadi indikator kepercayaan internasional.

Untuk mengimplementasikan secara optimal Undang-Undang P2SK, OJK telah merancang dan akan menjalankan delapan program strategis dan prioritas. Program-program ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pengembangan ekonomi hijau hingga pembentukan bursa mineral, yang diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Informasi lebih lanjut mengenai detail program dan diskusi mendalam terkait implementasi UU P2SK ini dapat disimak dalam Investment Forum 2026 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia.