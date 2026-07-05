Pajak Rp144 T Bos Nvidia Cuma Bilang Begini

Author Image

Endang Wulansari

5 Juli 2026, 08:04 WIB

Share

Pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, menunjukkan respons yang tak terduga terkait rencana pengenaan pajak kekayaan bagi para miliarder di California, Amerika Serikat. Meski berpotensi menghadapi tagihan pajak fantastis hingga Rp144 triliun, Huang menyatakan tidak mempermasalahkannya. Informasi ini diungkapkan oleh jabarpos.id yang mengutip wawancara Huang dengan Bloomberg TV.

Usulan pajak kekayaan ini bersifat satu kali, sebesar 5% bagi individu dengan aset di atas US$1,1 miliar. Jika kebijakan ini disahkan, Huang, yang kekayaannya diperkirakan mencapai US$155 miliar per 6 Januari 2026 dan menempatkannya sebagai orang terkaya kesembilan di dunia, akan menjadi salah satu yang paling terdampak. Dengan total kekayaan tersebut, ia diperkirakan harus membayar pajak sekitar US$7,75 miliar atau setara Rp129,42 triliun (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS).

Pajak Rp144 T Bos Nvidia Cuma Bilang Begini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Saya bahkan tidak pernah memikirkannya," ujar Huang dalam wawancara tersebut. Ia menegaskan akan tetap memenuhi kewajiban perpajakan jika aturan itu benar-benar diberlakukan. "Kami memilih tinggal di Silicon Valley, dan berapa pun pajak yang ingin diterapkan, tidak masalah bagi saya," tambahnya.

Also Read

OJK Selamatkan Dana Fantastis Waspada Modus Baru Penipuan

Valuasi Murah Saham Ini Jadi Incaran Asing

Pria Ini Sulap Rp1 Juta Jadi Rp104 Triliun

OJK Buka Suara Soal PHK Ratusan Karyawan KB Bank

Emas Palsu Kalimantan Guncang Dunia

Rencana pajak ini diajukan pada November 2025 oleh serikat pekerja sektor kesehatan dan didukung oleh sejumlah legislator progresif AS, termasuk anggota DPR Ro Khanna dan Senator Bernie Sanders. Skema ini diproyeksikan menyasar sekitar 200 orang terkaya di California dan berpotensi menghasilkan penerimaan hingga US$100 miliar. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran kesehatan California yang meningkat setelah pemangkasan belanja pemerintah federal, mendanai pendidikan publik, dan program bantuan pangan.

Agar dapat diberlakukan, usulan ini membutuhkan lebih dari 870.000 tanda tangan untuk masuk ke surat suara pada pemungutan suara November 2026. Nantinya, warga California akan menentukan apakah pajak kekayaan tersebut diterapkan atau tidak. Jika disetujui, miliarder di California akan dikenai pajak atas seluruh aset bernilai ekonomis, termasuk saham dan kepemilikan bisnis, bahkan jika mereka memutuskan pindah dari California setelah awal 2026. Aset properti dikecualikan karena sudah dikenakan pajak terpisah, dan pembayaran dapat dicicil hingga lima tahun.

Sikap santai Huang ini kontras dengan pandangan sejumlah miliarder lainnya. Palmer Luckey, pendiri Anduril Industries, khawatir usulan ini akan memaksa para pendiri perusahaan mencari dana tunai miliaran dolar. Senada, Vinod Khosla, salah satu pendiri Sun Microsystems, berpendapat pajak kekayaan berpotensi mendorong eksodus orang kaya dari California.

Namun, para pendukung kebijakan ini mengutip studi yang menunjukkan bahwa kenaikan pajak tidak selalu menyebabkan eksodus besar-besaran orang kaya maupun pelaku usaha. Meskipun demikian, laporan The New York Times pada 26 Desember menyebutkan beberapa tokoh bisnis, seperti salah satu pendiri Google Larry Page dan investor ventura Peter Thiel, sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan California sebelum akhir 2025 demi menghindari pajak ini. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.

Sebagian besar kekayaan Jensen Huang berasal dari kepemilikan sekitar 3% saham Nvidia. Perusahaan pembuat chip tersebut kini memiliki kapitalisasi pasar lebih dari US$4,6 triliun, didorong oleh lonjakan permintaan chip untuk teknologi kecerdasan buatan (AI).

Related Post

OJK Selamatkan Dana Fantastis Waspada Modus Baru Penipuan

OJK Selamatkan Dana Fantastis Waspada Modus Baru Penipuan

Jul. 6, 2026

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) berhasil menyelamatkan dana fantastis senilai Rp674 miliar yang terkait dengan berbagai kasus penipuan

Valuasi Murah Saham Ini Jadi Incaran Asing

Valuasi Murah Saham Ini Jadi Incaran Asing

Jul. 6, 2026

Di tengah derasnya arus jual bersih investor asing yang mencapai Rp2,73 triliun di pasar reguler selama periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026, sebuah strategi

Pria Ini Sulap Rp1 Juta Jadi Rp104 Triliun

Pria Ini Sulap Rp1 Juta Jadi Rp104 Triliun

Jul. 6, 2026

Kisah transformasi finansial yang luar biasa seringkali bukan sekadar keberuntungan, melainkan buah dari visi tajam dan strategi matang. Inilah yang diukir oleh mendiang Rakesh Jhunjhunwala,

OJK Buka Suara Soal PHK Ratusan Karyawan KB Bank

OJK Buka Suara Soal PHK Ratusan Karyawan KB Bank

Jul. 6, 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di KB Bank. Menurut laporan jabarpos.id, lebih dari 600

Emas Palsu Kalimantan Guncang Dunia

Emas Palsu Kalimantan Guncang Dunia

Jul. 5, 2026

Sebuah klaim penemuan cadangan emas raksasa di Kalimantan Timur pernah menggemparkan dunia dan memicu euforia investasi global. Proyek yang disebut-sebut menyimpan 53 juta ton emas

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com