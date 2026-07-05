Emas Palsu Kalimantan Guncang Dunia

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Endang Wulansari

5 Juli 2026, 21:04 WIB

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Sebuah klaim penemuan cadangan emas raksasa di Kalimantan Timur pernah menggemparkan dunia dan memicu euforia investasi global. Proyek yang disebut-sebut menyimpan 53 juta ton emas ini bahkan menarik perhatian tokoh penting Indonesia, termasuk Presiden RI saat itu. Namun, janji kekayaan tersebut terbukti hanya rekayasa, memicu salah satu skandal pertambangan terbesar yang mengguncang pasar keuangan global, seperti yang diulas oleh jabarpos.id.

Kisah bermula dari Bre-X, sebuah perusahaan tambang Kanada yang relatif kecil. Pada tahun 1993, ahli geologi mereka, John Felderhof, memimpin ekspedisi ke hutan belantara Kalimantan Timur. Tujuannya adalah mencari wilayah yang diyakini kaya emas bernama Busang. Setelah penelusuran intensif, Bre-X mengumumkan potensi fantastis Busang kepada para investor, menjanjikan kekayaan melimpah ruah.

Emas Palsu Kalimantan Guncang Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kabar ini segera menyebar dan memicu lonjakan saham Bre-X di Kanada, mengubah nilai perusahaan dari yang semula kecil menjadi triliunan rupiah. Di Indonesia, para petinggi negara dan pengusaha terkemuka tak luput dari daya tarik "gunung emas" ini. Nama-nama seperti Bob Hasan, pengusaha dekat Presiden Soeharto, dan Sigit Harjojudanto, putra Soeharto, mulai mengakuisisi saham di area penambangan Busang melalui perusahaan mereka.

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Namun, bisnis di Indonesia tidak semudah itu bagi perusahaan asing. Presiden Soeharto mensyaratkan perusahaan asing untuk berbagi saham dan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam kasus Busang, PT Freeport-McMoRan, raksasa tambang ternama, ditunjuk sebagai wakil pemerintah. Inilah titik balik yang mulai mengungkap kebenaran di balik klaim emas Bre-X.

Sebagai perusahaan dengan standar operasional ketat, Freeport segera melakukan verifikasi lapangan. Mereka mengambil sampel batuan untuk diuji di laboratorium. Pada 19 Maret 1997, di hari yang sama dengan verifikasi Freeport, kabar mengejutkan datang: Michael de Guzman, Direktur Eksplorasi Bre-X, dilaporkan tewas bunuh diri dengan melompat dari helikopter dalam perjalanan Samarinda-Busang. Meskipun mayat ditemukan dan dikuburkan di Filipina, naluri jurnalis seperti Bondan Winarno meragukan identitas mayat tersebut, menduga Guzman masih hidup dan sengaja menghilang.

Tak lama setelah insiden Guzman, hasil verifikasi Freeport dirilis: tanah Busang tidak mengandung emas. Laporan dari berbagai peneliti independen menguatkan temuan ini, menegaskan bahwa tidak ada emas di batuan Busang antara tahun 1995-1997.

Pengumuman ini sontak mengguncang Indonesia dan dunia, mengungkap fakta bahwa Presiden Soeharto dan banyak investor telah tertipu. Saham Bre-X anjlok drastis, memicu kemarahan investor yang menuntut pengembalian uang mereka. Kasus ini membutuhkan waktu lama untuk mereda dan menyisakan misteri besar, terutama mengenai keberadaan Michael de Guzman yang hingga kini tak diketahui rupa batang hidungnya. Keluarga Guzman sendiri meyakini ia masih hidup dan mengasingkan diri di Amerika Selatan.

Skandal Bre-X menjadi pengingat pahit tentang risiko investasi dan pentingnya mitigasi bencana informasi, sebuah pelajaran sejarah yang relevan hingga masa kini.

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