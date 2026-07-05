Segini Duitnya Agar Dilayani Bak Raja di Bank

Menjadi nasabah prioritas di bank-bank besar Indonesia bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah realitas yang menawarkan segudang fasilitas eksklusif. Namun, untuk bisa menikmati layanan istimewa ini, ada syarat saldo minimal yang harus dipenuhi. Berdasarkan informasi yang dihimpun jabarpos.id, Bank Mandiri, BRI, dan BNI telah menetapkan angka-angka tertentu bagi mereka yang ingin masuk dalam lingkaran elite ini, dengan data terbaru per 5 Juli 2026.

Layanan prioritas perbankan dirancang khusus untuk nasabah dengan aset besar, menjanjikan pengalaman perbankan yang jauh berbeda dari nasabah reguler. Mulai dari bebas antre, pendampingan personal oleh relationship manager, hingga akses ke lounge khusus yang nyaman dengan hidangan ringan. Tak hanya itu, nasabah prioritas juga kerap mendapatkan kemudahan dalam pengajuan kredit dengan penawaran suku bunga yang lebih kompetitif, serta peluang lebih besar untuk mendapatkan penawaran khusus lainnya dari bank.

Bank Mandiri: Miliaran untuk Layanan Premium

Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di tanah air, menetapkan saldo minimal Rp 1 miliar untuk nasabah prioritasnya. Lebih dari itu, bagi segmen super kaya, Mandiri Private Banking menawarkan tingkatan layanan yang lebih tinggi. Untuk Mandiri Private, nasabah diwajibkan memiliki Fund Under Management (FUM) minimal ekuivalen Rp 20 miliar, sementara Mandiri Private Infinite memerlukan FUM minimal ekuivalen Rp 50 miliar. FUM ini mencakup tabungan, deposito, giro, dan berbagai produk investasi. Penting dicatat, jika rata-rata saldo harian atau posisi akhir bulan nasabah turun di bawah Rp 950 juta selama lebih dari tiga bulan dalam masa keanggotaan, mereka akan dikategorikan sebagai nasabah drop fund.

BRI: Sentra Layanan Khusus untuk Nasabah Istimewa

Tak kalah dengan Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mempersyaratkan saldo tabungan minimal Rp 1 miliar untuk nasabah prioritasnya. BRI secara khusus menyediakan Sentra Layanan Prioritas (SLP) untuk melayani kebutuhan nasabah istimewa ini. Pemegang BRI Prioritas Debit Card juga akan dimanjakan dengan berbagai layanan perbankan komprehensif, mulai dari perencanaan keuangan dan investasi, hingga konsultasi dana pensiun. Kartu ini juga menawarkan batas transaksi yang lebih tinggi, layanan one stop banking, keistimewaan eksklusif dari Premium Debit Mastercard, serta layanan advisory personal.

BNI: Emerald dan Private untuk Kelas Atas

Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) melalui program BNI Emerald-nya, juga menargetkan nasabah dengan dana minimal Rp 1 miliar. Bagi mereka yang menginginkan layanan yang lebih eksklusif lagi, BNI Private hadir dengan persyaratan saldo minimum yang lebih tinggi, yaitu Rp 15 miliar.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa layanan perbankan prioritas memang dirancang untuk segmen pasar tertentu yang siap menginvestasikan asetnya demi kenyamanan dan fasilitas premium. Dengan persyaratan saldo minimal yang telah ditetapkan, bank-bank ini memastikan bahwa nasabah prioritas mereka mendapatkan pengalaman perbankan yang tak tertandingi.