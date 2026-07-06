Pendapatan Melejit Laba Kok Begini PTPN III

Author Image

Endang Wulansari

6 Juli 2026, 18:04 WIB

Share

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, BUMN perkebunan raksasa, telah mengungkap proyeksi kinerja keuangan yang menarik perhatian untuk tahun 2026. Meskipun menargetkan lonjakan pendapatan yang fantastis, perusahaan ini justru memproyeksikan laba bersihnya akan sedikit terkoreksi. Informasi strategis ini disampaikan Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (6/7/2026), sebagaimana dilaporkan oleh jabarpos.id.

Denaldy menjelaskan bahwa PTPN III membidik pendapatan konsolidasi sebesar Rp73,607 triliun di tahun 2026. Angka ini menandai kenaikan impresif sekitar 40% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp59,318 triliun. "Selama setahun ke depan kami berharap untuk revenue kami tumbuh 40%," tegas Denaldy. Tak hanya itu, laba kotor (gross profit) juga diperkirakan melambung 32% menjadi Rp23,037 triliun.

Pendapatan Melejit Laba Kok Begini PTPN III
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di tengah optimisme pendapatan, proyeksi laba bersih setelah pajak (Earnings After Tax/EAT) PTPN III untuk tahun 2026 sedikit berbeda. Perusahaan menargetkan EAT sebesar Rp5,898 triliun, yang sedikit di bawah capaian tahun 2025 yang tercatat Rp6,395 triliun. Ini menjadi poin menarik di balik strategi pertumbuhan pendapatan yang agresif.

Also Read

Waskita Buka Gerbang Ilmu di Tanah Papua

Saham Ini Diburu Asing Diam-diam

OJK Bikin Kredit Makin Mudah SLIK Bersih Cepat

Proyek Raksasa BUMN Bangkit Kembali

Mitratel Tebar Cuan Raksasa Cek Tanggal Krusial Ini

Dari sisi neraca, total aset PTPN III diproyeksikan terus bertumbuh, mencapai Rp171,730 triliun dari Rp158,250 triliun pada tahun sebelumnya. Rasio keuangan kunci juga menggambarkan kondisi yang lebih sehat. Net Profit Margin (NPM) diperkirakan stabil di level 8,01%, Return on Assets (ROA) 3,48%, dan Return on Equity (ROE) mencapai 7,03%.

Poin krusial lainnya adalah komitmen perusahaan untuk menurunkan rasio utang berbunga terhadap EBITDA (IBD to EBITDA). PTPN III menargetkan rasio ini menjadi 2,79 kali, sebuah penurunan signifikan dari rata-rata historis yang berada di angka 6,08 kali. Hal ini menunjukkan upaya serius dalam menyehatkan struktur permodalan dan mengurangi beban utang.

Related Post

Waskita Buka Gerbang Ilmu di Tanah Papua

Waskita Buka Gerbang Ilmu di Tanah Papua

Jul. 7, 2026

Sebuah langkah monumental diambil untuk masa depan pendidikan di ujung timur Indonesia. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bersama KSO Waskita-Adhi-PAB, dipercaya menggarap proyek pembangunan tiga

Saham Ini Diburu Asing Diam-diam

Saham Ini Diburu Asing Diam-diam

Jul. 7, 2026

Jakarta – Di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin, 6 Juli 2026, sebuah fenomena menarik terjadi di pasar saham Indonesia. Meskipun

OJK Bikin Kredit Makin Mudah SLIK Bersih Cepat

OJK Bikin Kredit Makin Mudah SLIK Bersih Cepat

Jul. 7, 2026

Terobosan signifikan datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini mendesak lembaga jasa keuangan untuk mempercepat pembaruan status pelunasan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan

Proyek Raksasa BUMN Bangkit Kembali

Proyek Raksasa BUMN Bangkit Kembali

Jul. 7, 2026

Sebuah langkah strategis diambil PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui laporan jabarpos.id, perusahaan pelat merah ini mengumumkan rencana re-aktivasi fasilitas

Mitratel Tebar Cuan Raksasa Cek Tanggal Krusial Ini

Mitratel Tebar Cuan Raksasa Cek Tanggal Krusial Ini

Jul. 6, 2026

Kabar gembira datang dari PT Dayamitra Telekomunikasi (Persero) Tbk (MTEL) atau Mitratel. Perusahaan infrastruktur telekomunikasi ini mengumumkan rencana pembagian dividen tunai yang fantastis untuk periode

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com