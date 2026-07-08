MMIX dan Hermina: Gebrakan Baru Kesehatan Nasional

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Endang Wulansari

9 Juli 2026, 04:05 WIB

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PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) baru-baru ini mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penting dengan Koperasi Konsumen Karyawan Hermina (KOKARMINA). Kesepakatan yang diteken pada 8 Juli 2026 ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, menjadi fondasi strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penyediaan akses layanan medis berkualitas dengan harga terjangkau.

Kolaborasi ini bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan langkah signifikan MMIX untuk berintegrasi lebih dalam dengan ekosistem PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), entitas di balik jaringan Rumah Sakit Hermina yang luas. Dengan 52 rumah sakit tersebar di 63 kota dan 17 provinsi, termasuk cabang ke-50 yang strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta didukung oleh lebih dari 19.000 karyawan dan tenaga medis profesional, Hermina Group memiliki jangkauan yang sangat masif dalam pelayanan kesehatan nasional. Sinergi ini diharapkan mampu mendukung pembentukan generasi emas Indonesia yang sehat dan produktif.

MMIX dan Hermina: Gebrakan Baru Kesehatan Nasional
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tujuan utama MoU ini adalah untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan esensial bagi operasional rumah sakit dan para tenaga medis. Lebih dari itu, kerja sama ini juga dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas, baik pasien BPJS maupun non-BPJS, dengan memungkinkan mereka memperoleh produk kesehatan, seperti alat kesehatan dan produk personal care, dengan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau. MMIX, dalam kesempatan ini, menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi yang tidak hanya memberikan nilai tambah bagi para profesional medis tetapi juga meningkatkan standar pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

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Penguatan ketersediaan produk ini tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah sakit, tetapi juga akan meluas ke seluruh jaringan klinik di bawah naungan Hermina Group. Inisiatif strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses terhadap fasilitas dan produk kesehatan yang mutakhir, sekaligus menjadi pilar penting dalam upaya kolektif menuju sistem kesehatan yang lebih tangguh dan inklusif di Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam berkontribusi nyata pada masa depan kesehatan bangsa.

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