BSI Siap Beroperasi di Tanah Suci Ini Bocorannya

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Endang Wulansari

10 Juli 2026, 12:04 WIB

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PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) akan segera memperluas jaringannya di Timur Tengah dengan membuka kantor cabang baru di Arab Saudi. Menurut informasi yang dihimpun jabarpos.id, kantor cabang ini ditargetkan mulai beroperasi pada sekitar November hingga Desember tahun ini. Lokasi strategis yang dipilih adalah kota Jeddah, sebuah langkah signifikan untuk melayani kebutuhan finansial jemaah haji dan umrah dari Indonesia.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa persiapan pembukaan cabang ini tengah berlangsung intensif. "Kita ada 2 cabang di Dubai dan akan buka di November ini di Jeddah," kata Anggoro saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan dan BSI, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, pihaknya bersama pemerintah Arab Saudi sedang dalam tahap akhir proses due diligence yang diharapkan rampung pada akhir tahun.

BSI Siap Beroperasi di Tanah Suci Ini Bocorannya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fokus utama dari kantor cabang di Jeddah ini adalah memberikan layanan perbankan yang komprehensif bagi para jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Anggoro menegaskan, "Yang pertama kita akan fokus untuk membantu para jemaah Indonesia itu kan haji dan umrah dulu." Ini menunjukkan komitmen BSI dalam mendukung kelancaran ibadah masyarakat Muslim Indonesia di Tanah Suci.

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Persetujuan untuk pendirian kantor cabang di Arab Saudi ini sebenarnya telah diperoleh BSI pada tahun lalu, tepatnya 22 April 2025. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin tersebut dalam sidang Kabinet yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Keputusan ini tidak hanya membuka jalan bagi BSI, tetapi juga memperkuat kolaborasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah antara Indonesia dan Arab Saudi, dua negara dengan peran penting dalam dunia Islam.

Saat ini, BSI telah memiliki satu kantor cabang di wilayah Timur Tengah, yaitu di Dubai, Uni Emirat Arab. Cabang di Dubai tersebut merupakan satu-satunya bank syariah asal Indonesia yang beroperasi di kawasan tersebut. Dengan disetujuinya pendirian kantor cabang di Jeddah, Indonesia akan memiliki dua representasi bank syariah di Timur Tengah, semakin memperluas jangkauan layanan perbankan syariah global dan mempermudah akses finansial bagi diaspora serta jemaah Indonesia.

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