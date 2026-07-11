Kunci Sukses Baterai EV Indonesia Terungkap

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Endang Wulansari

11 Juli 2026, 12:04 WIB

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Jakarta – Industri nikel di Indonesia memegang peranan vital dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional. Untuk memperkuat posisi ini, kolaborasi erat antara sektor industri dan pemerintah, termasuk dukungan regulasi yang kuat, menjadi prasyarat mutlak. Hal ini diungkapkan Direktur Eksternal Relations CNGR Indonesia, Magdalena Veronika, seperti dilansir jabarpos.id.

Pemerintah diharapkan segera merealisasikan rencana insentif bagi kendaraan listrik berbasis nikel. Kebijakan ini dinilai akan membuka peluang besar bagi peningkatan permintaan produk turunan nikel di pasar domestik, sekaligus mendorong pertumbuhan industri hilirisasi nikel di Tanah Air.

Kunci Sukses Baterai EV Indonesia Terungkap
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tantangan dan dukungan yang dibutuhkan oleh industri pengolahan nikel dalam mengembangkan ekosistem baterai listrik di Indonesia menjadi topik hangat. Diskusi mendalam mengenai isu ini telah dibahas dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (07/07/2026), menghadirkan Magdalena Veronika sebagai narasumber utama.

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