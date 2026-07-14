Investor Global Percaya Indonesia Ini Alasannya

Kabar baik datang dari lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Indonesia berhasil mempertahankan peringkat utang pada level BBB dengan outlook stabil, sebuah penegasan status layak investasi di tengah gejolak ekonomi global yang masih tinggi. Informasi ini disampaikan jabarpos.id pada Selasa (14/7/2026), mengutip laporan S&P yang dirilis sehari sebelumnya.

Dalam analisisnya yang dipublikasikan pada 13 Juli 2026, S&P menggarisbawahi bahwa beberapa indikator fiskal dan eksternal Indonesia yang menunjukkan pelemahan saat ini dipandang sebagai kondisi temporer. Lembaga tersebut optimis akan adanya perbaikan signifikan, didorong oleh arah kebijakan pemerintah yang konsisten serta efektivitas implementasi program-programnya. Proyeksi S&P menunjukkan pemulihan penerimaan negara sepanjang tahun ini, seiring potensi peningkatan pendapatan ekspor yang didukung oleh membaiknya harga komoditas global.

Komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi pilar utama yang menopang prospek stabil Indonesia. Selain itu, langkah-langkah strategis pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam juga diapresiasi, dinilai mampu memperkuat posisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah, terutama jika kebijakan tersebut diterapkan dengan terukur dan dapat diprediksi oleh dunia usaha.

Menanggapi keputusan penting ini, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa afirmasi peringkat dari S&P adalah cerminan kuatnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia. "Afirmasi S&P atas sovereign credit rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid," ujar Perry dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Menurut Perry, penilaian positif ini tak lepas dari sinergi kebijakan yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan di tengah meningkatnya risiko global. Perry menambahkan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Langkah ini krusial guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tanah air.

Sinyal Kenaikan Peringkat di Masa Depan

Tak hanya mempertahankan, S&P dalam laporannya juga memberikan sinyal positif mengenai potensi kenaikan peringkat Indonesia di masa mendatang. Peluang ini terbuka lebar apabila terjadi penguatan struktural yang signifikan pada indikator fiskal dan eksternal negara.

Dari sisi fiskal, peningkatan rating dapat terwujud jika pemerintah berhasil menurunkan defisit anggaran secara berkelanjutan, melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, dari perspektif eksternal, kenaikan rating akan ditopang oleh perbaikan indikator seperti penurunan utang luar negeri dan berkurangnya kebutuhan pembiayaan eksternal bruto.

Guna menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak global, termasuk risiko dari konflik di Timur Tengah, Perry menegaskan Bank Indonesia akan terus mempererat koordinasi dengan pemerintah. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk meredam dampak ketidakpastian. Selain itu, koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pembiayaan berbagai program prioritas nasional.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga serta pembiayaan bagi program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal," pungkas Perry.

Dengan keputusan S&P ini, Indonesia sekali lagi membuktikan ketahanan ekonominya. Status investment grade berhasil dipertahankan di tengah bayang-bayang tantangan global yang masih membayangi perekonomian dunia, mulai dari gejolak geopolitik hingga ketidakpastian arah suku bunga global. Sebuah capaian yang menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dan stabil.