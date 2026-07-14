Bunga Tinggi Bayangi Penjualan Mobil

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Endang Wulansari

15 Juli 2026, 04:05 WIB

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Sektor otomotif nasional tengah dihadapkan pada serangkaian tantangan serius, mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, depresiasi nilai tukar Rupiah, hingga kenaikan suku bunga yang signifikan. Situasi ini, menurut laporan jabarpos.id, menjadi sentimen negatif yang membayangi industri di tengah ketidakpastian ekonomi global menjelang tahun 2026. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengakui adanya tekanan ini.

Meski demikian, Kukuh Kumara menegaskan bahwa industri otomotif tetap memegang optimisme terhadap target bisnisnya, namun dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Ia menyoroti bagaimana kenaikan suku bunga secara khusus memberikan tekanan signifikan pada penjualan, terutama untuk segmen kendaraan komersial dan mobil dengan harga di bawah Rp 300 juta, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan biaya pembiayaan.

Bunga Tinggi Bayangi Penjualan Mobil
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyikapi kondisi ini, para produsen otomotif bersama perusahaan pembiayaan gencar meluncurkan berbagai penawaran menarik, mulai dari skema cicilan ringan hingga promo khusus, demi menjaga momentum penjualan. Salah satu upaya strategis adalah melalui penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS). Melalui ajang pameran akbar ini, para pelaku industri berharap dapat mendongkrak penjualan mobil domestik hingga mencapai target 850 ribu unit pada tahun 2026.

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Tidak hanya pasar domestik, Gaikindo juga aktif mendorong kinerja ekspor. Hingga Juni 2026, volume ekspor kendaraan Indonesia telah mencapai 251 ribu unit, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar-pasar potensial seperti Filipina, Vietnam, Meksiko, dan negara-negara di Timur Tengah menjadi destinasi utama bagi produk otomotif buatan Indonesia.

Dampak kompleks dari suku bunga tinggi terhadap dinamika pasar otomotif ini menjadi topik utama dalam dialog mendalam antara Bunga Cinka dengan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, dalam program Evening Up di CNBC Indonesia, pada Selasa, 14 Juli 2026. Diskusi tersebut mengupas tuntas bagaimana industri berupaya menavigasi tantangan ekonomi demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

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