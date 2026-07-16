BTN RUPSLB September Ini Ada Apa

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Endang Wulansari

16 Juli 2026, 21:04 WIB

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Dunia perbankan nasional kembali diwarnai dinamika. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dikabarkan akan segera merombak jajaran pengurusnya. Agenda krusial ini akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 4 September 2026 mendatang, demikian laporan jabarpos.id.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengonfirmasi kabar tersebut. Saat memaparkan kinerja perseroan per 30 Juni 2026 di Menara BTN 2 pada Kamis (16/7/2026), Nixon menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu detail mengenai siapa saja pengurus yang akan diubah oleh BPI Danantara selaku pemegang saham pengendali perseroan.

BTN RUPSLB September Ini Ada Apa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, RUPSLB akan diselenggarakan secara hibrida, memadukan kehadiran fisik di Menara BTN, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, dengan partisipasi elektronik melalui platform Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 5 Agustus 2026.

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Tak hanya itu, perseroan juga membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk mengusulkan mata acara tambahan dalam rapat tersebut. Usulan ini harus sudah diterima oleh Direksi paling lambat Kamis, 30 Juli 2026.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usulan dapat diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, atau oleh satu maupun lebih pemegang saham yang secara kolektif mewakili sedikitnya 1/20 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Penting untuk dicatat, setiap usulan wajib diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan terbaik perseroan, memerlukan keputusan RUPS, disertai alasan dan bahan pendukung yang memadai, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan.

Panggilan resmi untuk RUPSLB ini akan disampaikan oleh BTN pada 6 Agustus 2026. Informasi lengkapnya dapat diakses melalui situs eASY.KSEI, situs resmi Bursa Efek Indonesia, dan juga situs web resmi perseroan.

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