Kunci Penjualan Mobil 2026 Terungkap

Industri otomotif nasional menghadapi tantangan serius yang berpotensi menghambat laju pertumbuhannya. Kenaikan suku bunga acuan tidak hanya menggerus daya beli masyarakat untuk kendaraan bermotor, namun juga membebani pembiayaan modal kerja bagi para pelaku industri. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id.

Kukuh menjelaskan, dampak suku bunga tinggi terasa di dua sisi. Di satu sisi, konsumen menjadi lebih enggan mengambil kredit kendaraan karena cicilan yang membengkak, sehingga menekan angka penjualan. Di sisi lain, perusahaan otomotif juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal kerja dengan bunga yang kompetitif, menghambat ekspansi dan inovasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar.

Menyikapi kondisi ini, GAIKINDO menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot penjualan melalui berbagai strategi inovatif. Salah satu upaya utama adalah dengan memaksimalkan pameran berskala internasional seperti GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS). Melalui ajang ini, diharapkan minat beli masyarakat dapat kembali terpacu, sekaligus memperkenalkan produk-produk terbaru yang menarik. Target ambisius pun dicanangkan, yakni mencapai penjualan mobil hingga 850.000 unit pada tahun 2026.

Namun, upaya dari industri saja tidak cukup. Kukuh Kumara menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah. Pihak GAIKINDO sangat berharap adanya insentif pemerintah yang dapat mendorong daya beli masyarakat di sektor otomotif. Selain itu, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga menjadi fondasi krusial agar industri ini dapat terus bergerak maju dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.

Dengan sinergi antara strategi industri dan kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, target penjualan yang telah ditetapkan diyakini dapat tercapai, sekaligus menjaga keberlangsungan dan perkembangan industri otomotif Indonesia di masa mendatang.