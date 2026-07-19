Kabar Baik dari AS Ancaman Baru Mengintai Rupiah

Pasar keuangan global tengah dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana kabar positif dari Amerika Serikat beriringan dengan potensi ancaman baru yang mengintai. Menurut laporan jabarpos.id, data inflasi konsumen (Consumer Price Index/CPI) AS untuk Juni 2026 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 3,5% (year-on-year), dari angka sebelumnya 4,2%. Penurunan ini sejatinya membawa angin segar, namun kewaspadaan tetap tinggi mengingat ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.

Penurunan inflasi AS ini, yang juga didukung oleh koreksi harga minyak mentah dunia, dipandang sebagai sinyal positif. FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama, menjelaskan bahwa perkembangan ini diharapkan dapat meredam agresivitas kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed. Pasar berharap data ini bisa memberikan ruang bagi The Fed untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menaikkan suku bunga acuan, atau bahkan mempertimbangkan jeda.

Namun, optimisme tersebut dibayangi oleh kekhawatiran akan potensi kenaikan harga minyak global. Situasi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas menjadi pemicu utama. Jika harga minyak kembali melambung, dampaknya bisa merembet ke inflasi AS, yang pada gilirannya dapat mendorong The Fed untuk kembali memperketat kebijakan moneternya. Target inflasi The Fed sebesar 2% masih belum tercapai, menjadikan setiap pergerakan harga komoditas strategis ini sebagai sorotan utama.

Di tengah gejolak pasar global tersebut, nilai tukar Rupiah menunjukkan performa yang cukup resilient. Pada perdagangan Rabu (15/07/2026), mata uang Garuda bergerak positif dan berhasil bertengger di level Rp 18.000 per Dolar AS. Capaian ini tentu menjadi kabar baik bagi perekonomian domestik.

Kendati demikian, Elvan Chandra Widyatama mengingatkan bahwa sejumlah sentimen eksternal maupun internal masih harus diwaspadai. Potensi kenaikan suku bunga The Fed akibat inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, serta fluktuasi harga minyak global, adalah faktor-faktor krusial yang dapat kembali menekan posisi Rupiah. Stabilitas mata uang domestik sangat bergantung pada bagaimana pasar menyikapi perkembangan ekonomi makro global dan kebijakan bank sentral utama.

Untuk analisis lebih mendalam mengenai sentimen-sentimen yang menjadi perhatian pasar keuangan dan proyeksi pergerakan Rupiah ke depan, Elvan Chandra Widyatama telah memaparkannya dalam dialog eksklusif bersama Andi Shalini di program Power Lunch CNBC. Diskusi tersebut menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi pasar keuangan di tengah ketidakpastian global.