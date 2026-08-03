Laba Produsen Indomie Anjlok Drastis Ini Biang Keroknya

Kabar mengejutkan datang dari raksasa makanan instan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), produsen mi instan legendaris Indomie. Laba bersih perusahaan anjlok signifikan hingga 33% pada semester I-2026, menjadi Rp3,70 triliun dari sebelumnya Rp5,54 triliun di periode yang sama tahun lalu. Menurut data yang dihimpun jabarpos.id, penurunan drastis ini terutama disebabkan oleh tekanan dari nilai tukar rupiah.

Padahal, dari sisi operasional, kinerja ICBP justru menunjukkan pertumbuhan yang solid. Penjualan neto konsolidasi perusahaan melonjak 11% secara tahunan (yoy) mencapai Rp41,86 triliun. Laba usaha juga tak kalah impresif, naik 8% menjadi Rp9,15 triliun, dengan marjin laba usaha yang tetap sehat di kisaran 21,9%. Ini menunjukkan bahwa produk-produk ICBP, termasuk Indomie, masih sangat diminati pasar.

Biang kerok utama di balik anjloknya laba bersih ini adalah lonjakan rugi selisih kurs yang belum terealisasi dari kegiatan pembiayaan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara signifikan membebani laporan keuangan ICBP, mengubah keuntungan operasional menjadi kerugian di pos non-operasional.

Meski demikian, jika dilihat dari ‘core profit’ atau laba inti yang mencerminkan kinerja operasional murni, ICBP masih mencatatkan kenaikan tipis 1% menjadi Rp5,40 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dari Rp5,37 triliun di semester pertama tahun lalu, mengindikasikan bahwa bisnis inti perusahaan tetap berjalan dengan baik tanpa terpengaruh fluktuasi kurs.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP, Anthoni Salim, menyatakan bahwa perusahaan membukukan kinerja positif di paruh pertama 2026 di tengah situasi pasar yang dinamis. "Di tengah situasi pasar yang masih penuh ketidakpastian, kami tetap waspada," ujar Anthoni Salim, seperti dikutip jabarpos.id pada Senin (3/8/2026). Ia menambahkan bahwa ICBP akan terus menyelaraskan produksi dengan kebutuhan pasar serta mengelola biaya secara efektif dan efisien demi menjaga profitabilitas dan arus kas perusahaan.

Dengan demikian, meskipun laba bersih ICBP terpukul oleh faktor eksternal seperti pelemahan rupiah, fundamental operasional perusahaan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penjualan dan laba usaha, serta komitmen manajemen untuk efisiensi, memberikan gambaran bahwa produsen Indomie ini tetap berupaya menjaga performa di tengah tantangan ekonomi.