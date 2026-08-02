Kekayaan Miliarder Dunia Bergeser Ini Daftarnya

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Endang Wulansari

3 Agustus 2026, 04:04 WIB

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Jakarta – Daftar individu dengan kekayaan paling melimpah di planet ini selalu menarik perhatian publik. Menurut laporan terbaru yang diterima jabarpos.id, ada beberapa nama yang secara konsisten mendominasi puncak, meskipun fluktuasi pasar global turut memengaruhi nilai aset mereka. Siapa saja mereka dan berapa harta yang mereka miliki?

Di posisi teratas, nama Elon Musk masih kokoh sebagai orang terkaya di dunia. Pendiri raksasa teknologi Tesla dan SpaceX, serta pemilik platform media sosial X ini, tercatat memiliki kekayaan fantastis mencapai US$708,8 miliar atau sekitar Rp12.803 triliun. Menariknya, pada Juni 2026, Musk sempat menorehkan sejarah sebagai manusia pertama dengan harta di atas US$1 triliun, tepatnya US$1,32 triliun (Rp23.500 triliun). Namun, dinamika bisnis dan pergerakan saham perusahaannya membuat kekayaannya kini kembali di bawah angka triliun dolar.

Kekayaan Miliarder Dunia Bergeser Ini Daftarnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyusul di posisi kedua adalah Larry Page, salah satu pendiri Google, dengan total kekayaan mencapai US$274,3 miliar atau setara Rp4.955 triliun. Rekannya sesama otak di balik Google, Sergey Brin, menempati urutan ketiga dengan harta US$253,1 miliar atau sekitar Rp4.572 triliun.

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Melengkapi daftar lima besar, kita menemukan Jeff Bezos, pendiri Amazon, di posisi keempat dengan kekayaan US$246,2 miliar atau sekitar Rp4.446 triliun. Selanjutnya, Michael Dell, pemilik Dell Technologies, berada di urutan kelima dengan harta senilai US$228,8 miliar atau setara Rp4.132 triliun.

Secara keseluruhan, data bulan Juli 2026 menunjukkan adanya sedikit penurunan kekayaan bagi para miliarder dunia dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari tekanan yang terjadi di pasar keuangan global, yang dipicu oleh konflik geopolitik dan gejolak ekonomi di berbagai belahan dunia.

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