Madura Akan Berubah Total Ribuan Pekerja Menanti

Madura, khususnya di wilayah Bangkalan, Jawa Timur, kini bersiap menyongsong era industrialisasi yang diproyeksikan akan mentransformasi lanskap ekonomi lokal secara signifikan. Sebuah mega proyek pengembangan kawasan industri tengah digarap dengan tujuan utama pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja masif. Melansir laporan jabarpos.id, inisiatif ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah upaya strategis untuk menyeimbangkan distribusi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menjelaskan bahwa pemilihan Bangkalan sebagai lokasi Kawasan Industri Wiraraja Madura didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Selain ketersediaan lahan yang memadai, wilayah ini telah memiliki fondasi infrastruktur yang dipersiapkan sejak era Presiden B.J. Habibie untuk mendukung industrialisasi. Potensi Bangkalan juga dilihat sebagai penyeimbang bagi kawasan industri berat yang telah berkembang pesat di sekitar Gresik.

"Jadi gini, sekarang kan kita kan enggak fokus hanya di Jawanya sendiri. Kenapa Bangkalan? Pertama kita fokus di situ kan memang dari dulu pemerintah menyiapkan infrastruktur yang sudah dipersiapkan untuk zaman B.J. Habibie untuk industrialisasi," kata Ma’ruf kepada CNBC Indonesia. Ia menambahkan, meskipun infrastruktur telah siap, masuknya investasi swasta masih minim.

Ma’ruf, yang juga merupakan putra daerah, merasa terpanggil untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, terutama tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat terasa. "Nah, tetapi kenapa kita swastanya enggak masuk? Nah, ya saya masuk kebetulan sebagai putra daerah. Nah tetapi kan infrastruktur di sana sudah masuk, terus kemiskinan juga ekstrem ya kan, sangat keras sekali kemiskinan di sana kan, ekstrem sekali," ujarnya. Melalui industrialisasi, ia berharap dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. "Jadi makanya saya masuk ke sana supaya ada penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi," tegasnya.

Kawasan industri ini dirancang untuk menampung berbagai kegiatan manufaktur berskala besar. Berbagai calon industri yang telah dijajaki mencakup sektor produksi plastik, benang, matras, furnitur, hingga industri makanan seperti cokelat, kemasan makanan, dan pengalengan ikan. Seluruh produk yang dihasilkan dari kawasan ini ditargetkan untuk pasar ekspor, memastikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Investasi besar dari Tiongkok menjadi salah satu pilar utama pengembangan ini. Ma’ruf mengungkapkan bahwa Tiongkok berencana membangun satu klaster industri besar di kawasan tersebut, sebagai bagian dari skema kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan Tiongkok.

Namun, fokus investasi tidak hanya dari satu negara. "Tetapi bukan hanya China, itu kebetulan yang China yang lebih besar. Kalau yang China saya tarik itu satu klaster, satu klaster kawasan industri," kata Ma’ruf. Ia juga menyebutkan bahwa penjajakan investasi telah dilakukan dengan sejumlah negara lain, termasuk Korea dan Jepang, menunjukkan diversifikasi sumber modal yang kuat. Proyek ini diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja, memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan regional.

Saat ini, proyek masih dalam tahap perizinan administratif. Setelah proses ini rampung, pembangunan fisik kawasan akan segera dimulai untuk menyiapkan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjajaki investasi. "Lagi tahap perizinan, mungkin awal bulan depan atau ya perizinan kalau selesai langsung saya bangun," pungkas Ma’ruf, yang juga bertindak sebagai pengembang utama kawasan industri ini. Pengembangan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Madura, membawa harapan akan masa depan yang lebih sejahtera.