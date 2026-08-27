KPR Bunga 2 Persen Rumah Impian di Depan Mata

Jakarta – Sebuah kesempatan emas bagi masyarakat yang mendambakan hunian pribadi kini hadir melalui Danantara Housing Expo. Pameran properti akbar ini resmi dibuka di NICE PIK 2, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), menawarkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga fantastis, mulai dari 2,75% per tahun. Menurut laporan jabarpos.id, inisiatif ini merupakan kolaborasi bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bagi berbagai lapisan masyarakat.

Penawaran istimewa ini tidak hanya berhenti pada suku bunga awal yang rendah. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa skema KPR yang dihadirkan dirancang untuk meringankan beban calon pembeli. "Bunga mulai dari 2,75% per tahun fixed yang akan meningkat secara bertahap di belakangnya," ujar Rosan dalam pembukaan Danantara Housing Expo 2026. Selain itu, calon debitur juga dimanjakan dengan uang muka (down payment/DP) yang sangat ringan, mulai dari 1%, serta tenor pembayaran yang sangat panjang, mencapai 30 hingga 40 tahun.

Tidak hanya itu, untuk semakin mempermudah proses kepemilikan rumah, pameran yang akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026 ini juga membebaskan calon debitur dari berbagai biaya tambahan yang seringkali menjadi penghalang. Biaya administrasi, provisi, dan appraisal dipastikan gratis, sebuah langkah konkret untuk menekan total pengeluaran awal bagi pembeli rumah.

Danantara Housing Expo sendiri menyajikan pilihan hunian yang sangat beragam. Lebih dari 120.000 unit properti dari lebih dari 130 pengembang, baik BUMN maupun swasta, tersedia untuk dijelajahi. Pilihan hunian ini dikelompokkan dalam tiga zona utama: First Home untuk pembeli rumah pertama, Family Home untuk keluarga, dan Premium Living bagi mereka yang mencari kemewahan dan fasilitas eksklusif.

Rentang harga properti yang ditawarkan pun sangat luas, mulai dari Rp120 juta hingga mencapai Rp2 miliar-Rp3 miliar, memastikan ada pilihan untuk setiap segmen pasar. Berbagai skema pembiayaan dan pilihan properti ini disiapkan untuk menjawab tantangan besar kebutuhan hunian di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki hunian. Angka tersebut diperparah dengan fakta bahwa sekitar 18 juta rumah tangga lainnya masih menempati rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini menegaskan urgensi dari inisiatif seperti Danantara Housing Expo dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Dengan kombinasi suku bunga rendah, DP minim, tenor panjang, dan bebas biaya, Danantara Housing Expo diharapkan dapat menjadi jembatan bagi jutaan keluarga Indonesia untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi angka backlog perumahan nasional.