Saham LUCY Terbang Tinggi Investor Raksasa Beraksi

Sebuah pergerakan signifikan terjadi di pasar modal, di mana HP Capital Resources berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya pada emiten PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) hingga mencapai 22,44%. Informasi ini terungkap dari laporan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti dilansir jabarpos.id.

Data terbaru per 27 Agustus 2026 menunjukkan bahwa HP Capital Resources kini menggenggam 339.917.884 lembar saham LUCY. Angka ini melonjak drastis dari kepemilikan sebelumnya yang hanya 112.701.800 saham, mengerek porsi hak suara dari 7,44% menjadi 22,44%. Lonjakan ini merupakan hasil dari aksi beli masif sebanyak 227.216.084 saham LUCY yang dieksekusi pada 24 Agustus 2026. Dengan harga pembelian Rp300 per saham, nilai total transaksi ini diperkirakan mencapai Rp68,16 miliar. Dalam keterangannya, HP Capital Resources menyatakan tujuan utama dari akuisisi ini adalah untuk meraih keuntungan modal atau capital gain.

Meski telah menjadi salah satu pemegang saham terbesar, laporan tersebut secara tegas menyatakan bahwa HP Capital Resources tidak memiliki afiliasi langsung dengan jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris LUCY. Lebih lanjut, entitas ini juga tidak diklasifikasikan sebagai pemegang saham pengendali perusahaan, meskipun kini memiliki hak suara signifikan sebesar 22,44%.

Reaksi pasar terhadap kabar ini cukup positif. Saham LUCY terpantau melonjak 9,47% hingga menyentuh batas auto reject atas (ARA) pada perdagangan hari ini pukul 11.00 WIB. Kinerja impresif ini menambah daftar kenaikan saham LUCY yang dalam sebulan terakhir telah meroket hingga 34,06%, menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap emiten ini.