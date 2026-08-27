Gading Serpong Punya Magnet Baru

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Endang Wulansari

27 Agustus 2026, 18:04 WIB

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Paramount Land secara resmi meresmikan kawasan komersial Hampton yang merupakan bagian integral dari Manhattan District di Paramount Gading Serpong pada Sabtu, 11 Juli 2026. Peristiwa ini, seperti dilansir jabarpos.id, menandai pencapaian signifikan bagi pengembang tersebut. Managing Director Paramount Land, Chrissandy Dave Winata, menyatakan pembukaan Manhattan District atau Se-Hampton ini sebagai bukti nyata komitmen Paramount Land dalam mengembangkan area komersial yang tidak hanya tumbuh pesat tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Se-Hampton dikembangkan dengan visi yang lebih luas, melampaui sekadar penjualan properti. Kawasan ini diproyeksikan menjadi destinasi utama bagi pusat bisnis, gaya hidup modern, dan surga kuliner yang menarik tidak hanya bagi komunitas di Gading Serpong, tetapi juga bagi masyarakat dari wilayah penyangga di sekitarnya. Konsep ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang dinamis dan berkelanjutan, menjadikannya titik kumpul baru yang vital.

Gading Serpong Punya Magnet Baru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi strategi pengembangan ini, JLL sebagai konsultan properti terkemuka di Indonesia memberikan pandangannya. Head of Property and Asset Management JLL Indonesia, Naomi Patandungan, menekankan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan komersial di daerah penyangga seperti Gading Serpong sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang komprehensif, termasuk akses jalan yang mudah dan ketersediaan perumahan yang memadai. Menurutnya, strategi terpadu semacam ini akan menjadi daya tarik kuat bagi para pelaku bisnis, yang pada gilirannya akan memicu peningkatan permintaan properti di kawasan tersebut secara berkelanjutan.

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Dengan perpaduan visi pengembangan yang ambisius dari Paramount Land dan dukungan infrastruktur yang strategis, prospek kawasan komersial Se-Hampton di Manhattan District Gading Serpong diprediksi akan sangat cerah. Kawasan ini siap bertransformasi menjadi salah satu pusat ekonomi dan gaya hidup paling dinamis di Jabodetabek, menawarkan peluang investasi yang menjanjikan serta pengalaman urban yang tak tertandingi.

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