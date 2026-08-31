Kunci Nyaman di Jalan Tol Terkuak

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Endang Wulansari

31 Agustus 2026, 21:04 WIB

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Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui jabarpos.id mendesak BUMN sektor transportasi untuk melakukan transformasi mendalam, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). Dorongan ini bukan sekadar tentang peningkatan volume lalu lintas atau pendapatan, melainkan fokus pada peningkatan pelayanan yang memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Wamildan Tsani Panjaitan, Senior Director Transportation Sector Danantara Aset Manajemen (DAM), menegaskan bahwa tol tidak lagi bisa hanya mengandalkan angka pertumbuhan lalu lintas, pendapatan, atau rampungnya proyek strategis. Indikator keberhasilan sejati kini terletak pada kemudahan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kunci Nyaman di Jalan Tol Terkuak
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Keberhasilan itu tercermin dari kondisi jalan yang selalu terjaga, kelancaran perjalanan, jaminan keselamatan, serta kecepatan dalam mengantisipasi dan menangani gangguan," ujar Wamildan saat kunjungan ke Danantara Housing Expo 2026, Senin (31/8/2026).

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Untuk mewujudkan visi tersebut, Danantara secara spesifik mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Travoy oleh para pengguna jalan. Travoy, sebuah ekosistem digital yang terintegrasi, memungkinkan segala kebutuhan perjalanan dapat diakses dalam satu platform, sehingga perjalanan dari dan menuju rumah dapat dipersiapkan dan dijalani dengan lebih lancar, aman, dan nyaman.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyambut baik dorongan tersebut dan menjelaskan bahwa perusahaannya telah lama berupaya melakukan transformasi. Jasa Marga bertekad menggeser paradigma dari "infrastructure" menjadi "infraculture", yaitu budaya pelayanan terbaik dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang penuh arti bagi pengguna jalan.

Rivan menambahkan, aplikasi Travoy adalah pilar utama dalam ekosistem digital yang mendukung kebutuhan masyarakat, menghubungkan antara hunian dan mobilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari.

Fitur-fitur Travoy dirancang komprehensif. Mulai dari gerbang tol, pengguna dapat memanfaatkan transaksi digital seperti digital receipt, top-up, hingga transaksi nirsentuh berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Saat membutuhkan istirahat, Travoy Rest menyediakan informasi fasilitas lengkap, termasuk ketersediaan SPBU dan SPKLU di area istirahat. Apabila terjadi kendala di perjalanan, One Call Center 133 siap memberikan bantuan, termasuk layanan derek dan dukungan petugas di lapangan.

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